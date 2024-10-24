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مشاهير العرب - محمد العمروسي يعلن وفاة خاله - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - محمد العمروسي يعلن وفاة خاله - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد العمروسي يعلن وفاة خاله - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 02:50 مساءً - أعلن الفنان محمد العمروسي، منذ قليل، وفاة خاله، مطالبًا من محبيه الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وفاة خال محمد العمروسي

وكتب محمد العمروسي، منشورا، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: «لله ما أعطى وللهِ ما أخذ، وكلُّ شيءٍ عندهُ بأجلٍ مُسمّى ولا نقولُ إلّا ما يُرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وان لفراقك لمحزنون، البقاء لله وحده».

محمد العمروسي

وتابع العمروسي: «قال الله تعالى، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً، مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، وبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ، خالي في ذمة الله ربنا يرحمك ويغفر لك ياحبيبي ويجعل تعبك في ميزان حسناتك يارب».

آخر أعمال محمد العمروسي

وتعد آخر أعمال محمد العمروسي، هو مشاركته في مسلسل «المعلم» بطولة مصطفى شعبان، والذي تم طرحه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.

ودارت أحداث مسلسل المعلم في إطار تشويقي اجتماعي حول سوق السمك، ويتعرض والد مصطفى شعبان الذي يجسد دوره النجم «عبد العزيز مخيون» إلى مؤامرة مدبرة من تجار السمك في الشادر ويدخل السجن، ويحاول مصطفى شعبان خلال الأحداث كشف الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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