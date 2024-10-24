مشاهير العرب - ملخص مسلسل عثمان الجزء السادس الحلقة 168 والقنوات المجانية الناقلة للدراما التركية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 02:34 مساءً - مسلسل عثمان الجزء السادس الحلقة 168.. تصدرت جملة مسلسل عثمان الحلقة 168، البحث على المحرك جوجل، وذلك عقب عرض الحلقة أمس الأربعاء على قناة atv التركية، وظهر من خلالها أنها شهدت العديد من الأحداث النارية.

مواعيد عرض مسلسل عثمان الجزء السادس الحلقة 168

يعرض مسلسل عثمان الجزء السادس الحلقة 168، على قناة الفجر الجزائرية اليوم الخميس الساعة 9 مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، على أن تعاد غدًا الجمعة الساعة 1 ظهرًا.

ويذاع مسلسل عثمان الجزء السادس على قناة atv التركية، في يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت تركيا.

ملخص مسلسل عثمان الجزء السادس الحلقة 168

وتناولت أحداث مسلسل عثمان الجزء السادس الحلقة 168، انقاذ «بيجوم» لعثمان ومحاربيه، وتصاعد الخلاف بين بالا وبيجوم، الأخيرة التي تحاول الوصول لمكانة بالا والتقرب من عثمان.

كما استطاع الأمير أورهان خلال أحداث الحلقة 168 من انقاذ هولوفيرا من أيدي الصبيب وعرض الزواج عليها، لتشتعل «غونجا» غضبًا، ظنًا من أن هولوفيرا سببًا في وفاة ابنتها، وعلى جانب آخر تزداد محاولات يوسف وساروجا في لفت انتباه الأميرة فاطمة.

وظهر أيضا في الإعلان الترويجي الثاني لـ مسلسل عثمان الجزء السادس الحلقة 168، تمرد الأهالي الروم في مدينة سوغوت وحرقها، وتجهيزات القائد لوكاس للجيش البيزنطي لخوض الحرب ضد عثمان بمساعدة من قراصي.

أبطال مسلسل عثمان الجزء السادس

يضم مسلسل عثمان الجزء السادس، نخبة من نجوم الفن التركي، وهم: «بوراك أوزجيفيت، ديدام بالشين، راغب سافاش، عائشة جول جوناي، إيمره باسالاكغ، نور الدين سونماز، جلال آل».

القنوات المجانية الناقلة لمسلسل عثمان الجزء السادس

- قناة الفجر الجزائرية.

- شاشة قناة ATV التركية.

- قناة اليرموك الأردنية «مترجم للعربية».

تردد قناة ATV التركية على النايل سات

- تردد القناة: 10796.

- معدل الترميز: 27500.

- استقطاب أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

- التردد: 12034.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.