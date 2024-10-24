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مشاهير العرب - ملخص مسلسل عثمان الجزء السادس الحلقة 168 والقنوات المجانية الناقلة للدراما التركية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - ملخص مسلسل عثمان الجزء السادس الحلقة 168 والقنوات المجانية الناقلة للدراما التركية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ملخص مسلسل عثمان الجزء السادس الحلقة 168 والقنوات المجانية الناقلة للدراما التركية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 02:34 مساءً - مسلسل عثمان الجزء السادس الحلقة 168.. تصدرت جملة مسلسل عثمان الحلقة 168، البحث على المحرك جوجل، وذلك عقب عرض الحلقة أمس الأربعاء على قناة atv التركية، وظهر من خلالها أنها شهدت العديد من الأحداث النارية.

مواعيد عرض مسلسل عثمان الجزء السادس الحلقة 168

يعرض مسلسل عثمان الجزء السادس الحلقة 168، على قناة الفجر الجزائرية اليوم الخميس الساعة 9 مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، على أن تعاد غدًا الجمعة الساعة 1 ظهرًا.

ويذاع مسلسل عثمان الجزء السادس على قناة atv التركية، في يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت تركيا.

مسلسل عثمان الجزء السادس الحلقة 168
مسلسل عثمان الجزء السادس الحلقة 168

ملخص مسلسل عثمان الجزء السادس الحلقة 168

وتناولت أحداث مسلسل عثمان الجزء السادس الحلقة 168، انقاذ «بيجوم» لعثمان ومحاربيه، وتصاعد الخلاف بين بالا وبيجوم، الأخيرة التي تحاول الوصول لمكانة بالا والتقرب من عثمان.

مسلسل عثمان الجزء السادس الحلقة 168
مسلسل عثمان الجزء السادس الحلقة 168

كما استطاع الأمير أورهان خلال أحداث الحلقة 168 من انقاذ هولوفيرا من أيدي الصبيب وعرض الزواج عليها، لتشتعل «غونجا» غضبًا، ظنًا من أن هولوفيرا سببًا في وفاة ابنتها، وعلى جانب آخر تزداد محاولات يوسف وساروجا في لفت انتباه الأميرة فاطمة.

مسلسل عثمان الجزء السادس الحلقة 168
مسلسل عثمان الجزء السادس الحلقة 168

وظهر أيضا في الإعلان الترويجي الثاني لـ مسلسل عثمان الجزء السادس الحلقة 168، تمرد الأهالي الروم في مدينة سوغوت وحرقها، وتجهيزات القائد لوكاس للجيش البيزنطي لخوض الحرب ضد عثمان بمساعدة من قراصي.

مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس

أبطال مسلسل عثمان الجزء السادس

يضم مسلسل عثمان الجزء السادس، نخبة من نجوم الفن التركي، وهم: «بوراك أوزجيفيت، ديدام بالشين، راغب سافاش، عائشة جول جوناي، إيمره باسالاكغ، نور الدين سونماز، جلال آل».

مسلس عثمان الجزء السادس

القنوات المجانية الناقلة لمسلسل عثمان الجزء السادس

- قناة الفجر الجزائرية.

- شاشة قناة ATV التركية.

- قناة اليرموك الأردنية «مترجم للعربية».

تردد قناة ATV التركية على النايل سات

- تردد القناة: 10796.

- معدل الترميز: 27500.

- استقطاب أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

- التردد: 12034.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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