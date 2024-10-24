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مشاهير العرب - مسلسل برغم القانون الحلقة الأخيرة.. مواعيد العرض والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسل برغم القانون الحلقة الأخيرة.. مواعيد العرض والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل برغم القانون الحلقة الأخيرة.. مواعيد العرض والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 02:34 مساءً - استحوذت الحلقة الأخيرة من مسلسل برغم القانون بطولة النجمة إيمان العاصي على اهتمام قطاع كبير من الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية، مما جعلها تتصدر مؤشرات البحث عبر تريند جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما شهدت الكثير من الأحداث المثيرة التي انتهت بإعدام أكرم.

وفي هذا السياق، تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين مواعيد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل برغم القانون في التقرير التالي.

مسلسل برغم القانون

مواعيد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل برغم القانون الحلقة 30

ومن المقرر، أن تعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل برغم القانون، اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر، من خلال شاشة ON، في تمام الساعة الـ 7.5 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة الـ 10 مساء، والثانية في تمام الساعة الـ 5 عصرا من اليوم التالي.

مسلسل برغم القانون الحلقة 18

أحداث مسلسل برغم القانون الحلقة 30

ومن المتوقع، أن تشهد الحلقة الأخيرة من مسلسل برغم القانون الكثيرة من التفاصيل المثيرة، حيث يصل وليد وليلى إلى المكان الذي يختبئ به أكرم، ويتم الوصول إليه، ومن ثم تلقي الشرطة القبض عليه.

مسلسل برغم القانون

أبطال مسلسل برغم القانون

يشارك في بطولة مسلسل برغم القانون بجانب الفنانة إيمان العاصي كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، جوري بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين، وغيرهم من فنانين»، والعمل من تأليف جلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

تدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار درامي اجتماعي حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين «ليلى وهاشم»، ليختفي «أحمد» زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل «ليلى» إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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