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مشاهير العرب - فيلم «بنسيون دلال» يحقق 14 مليون جنيه بدور العرض السعودية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - فيلم «بنسيون دلال» يحقق 14 مليون جنيه بدور العرض السعودية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم «بنسيون دلال» يحقق 14 مليون جنيه بدور العرض السعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 02:34 مساءً - استطاع فيلم «بنسيون دلال» بطولة بيومي فؤاد، من تحقيق إيرادات مميزة بدور العرض السعودية، في أسبوعه الثاني.

إيرادات فيلم بنسيون دلال

وحصد فيلم بنسيون دلال، في أسبوع عرضه الثاني بالسينمات السعودية إيرادات تخطت المليون ريال سعودي وهو ما يعدل 14 مليون جنيه مصري.

فيلم بنسيون دلال

أحداث فيلم بنسيون دلال

تدور قصة فيلم بنسيون دلال، في إطار كوميدي، حول سيد الجدع الذي يقرر أن يخدع أبنائه الخمسة ويبيع البنسيون الذي يشاركونه في ملكيته بأوراق مزورة، مدعيًا أنه سيسافر للقاء المستثمرين، وأثناء غيابه يحاول أحد أبناءه «مجاهد»، الذي يدير البنسيون أن يقيم حفلة غنائية لتحقيق مكسب يثير إعجاب الأب.

فيلم بنسيون دلال

أبطال فيلم بنسيون دلال

فيلم بنسيون دلال، يشارك فيه عدد من نجوم الفن والكوميديا، أبرزهم: بيومي فؤاد، عمر متولي، محمود حافظ، وليد فواز، محمد رضوان، طاهر أبو ليلة، إبرام سمير، أسامة السيد الشهير بميكا، خالد سرحان، أمجد الحجار، جيهان خيري، ألحان المهدي، إسراء رخا، ميشيل ميلاد، يوسف إسماعيل، أمجد عابد، أسامة عبد الله، سلمى المحجوبية، غادة طلعت، وضيفة شرف الفيلم الفنانة نسرين أمين، إخراج شادي الرملي، وتأليف حسين نيازي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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