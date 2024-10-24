مشاهير العرب - ملخص مسلسل برغم القانون بعد عرض الحلقة الأخيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 02:18 مساءً - مسلسل برغم القانون الحلقة الأخيرة.. تصدرت الحلقة الأخيرة من مسلسل برغم القانون، مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، التي عرضت أمس على منصة Watch it الرقمية، بسبب القبض على أكرم والحكم عليه بالإعدام شنقاً، نظرا لاستناد عدد من التهم إليه بداية من قتل عمه والتحريض على قتل والده، إلى حقيقة انتحاله صفة شخص متوفى وتزوير شهادات ميلاد أبنائه.

أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل برغم القانون

تناولت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل برغم القانون، استعادة ليلى «إيمان العاصي»، طفلها الصغير عمر الذي قام أكرم «محمد القس» بخطفه، بمساعدة وليد «هاني عادل»، وذلك من خلال معرفة مكان اختباء أكرم والوصول إليه، ثم دخول وليد في مشاجرة مع أكرم الذى حاول الهرب، ومن جانب اخر كان شعبان ينتظر أكرم في الخارج، حيث استأجر شخصا وضرب أكرم بطلق ناري.

الحلقة الأخيرة من مسلسل برغم القانون

بعد مرور 8 أشهر، حكمت المحكمة على أكرم بالإعدام شنقا، بعد أن ترافعت ليلى ووجهت له العديد من التهم إلى أكرم، مثل« قتل عمه، والتحريض على قتل والده، وانتحال صفة شخص متوفى، وتزوير شهادات ميلاد أبنائه».

وفي آخر مشاهد مسلسل برغم القانون، توجهت ليلى لأكرم لتثبت له انتصارها في النهاية وتمكنها من استخراج شهادات ميلاد لأبنائها باسمه، ليقوم بالرد عليها وهو في حالة انكسار بأنه لم يقصد إيذاء أحد، ولكن الظروف أجبرته على كل ذلك.

قصة مسلسل برغم القانون

تدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار درامي، حيث تعمل ليلى بالمحاماة وتعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في أحد الأيام لتجد أن زوجها قد اختفى، وبعد رحلة بحث، تكتشف هروبه تاركا طفلين وهما ليلى وهاشم، بعد زواج عشر سنوات، وتحاول الوصول لسر هروبه رغم قصة الحب الكبيرة بينهما.

أبطال مسلسل برغم القانون

والجدير بالذكر، شارك في بطولة مسلسل برغم القانون، إيمان العاصي، وعدد من النجوم منهم: «هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، ياسر عزت، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين». ومن تأليف «نجلاء الحدينى» وإخراج «شادي عبد السلام»، وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.