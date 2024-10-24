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شاهد الاستعدادات الأخيرة لانطلاق الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

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شاهد الاستعدادات الأخيرة لانطلاق الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

شاهد الاستعدادات الأخيرة لانطلاق الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 02:17 مساءً - تجرى حاليًّا الاستعدادات الأخيرة لانطلاق الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك بمنطقة البلازا بمدينة الجونة على ساحل البحر الأحمر.

ويستضيف مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة مساء اليوم، حفل افتتاح المهرجان في تمام الثامنة مساء، بحضور كوكبة من النجوم من مصر والعالم.

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الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي

وتقام الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي خلال الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل، تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، وبحضور كوكبة من النجوم وصناع السينما من مصر والعالم.

ويشهد المهرجان هذا العام مشاركة قرابة الـ 71 فيلمًا روائيًّا وتَسجيليًا طويلًا وقصيرًا من 40 دولة، حيث يتنافس عدد من هذه الأعمال في مسابقات المهرجان المختلفة، كما ينافس بعضها على جائزة سينما من أجل الإنسانية وجائزة نجمة الجونة الخضراء.

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الأفلام المشاركة في مهرجان الجونة السينمائي 

ويتضمن البرنامج هذا العام أفلامًا حائزة على جوائز من مهرجانات دولية مرموقة، منها الفيلم الليتواني (Toxic) "سام" للمخرجة Saulė Bliuvaitė سولي بلوفايت الفائز بأربع جوائز في Locarno Film Festival مهرجان لوكارنو.

كما يعرض المهرجان أيضًا فيلم (The Seed of the Sacred Fig) "بذرة التين المقدس" للمخرج الإيراني Mohammad Rasoulof محمد رسولوف، الذي يمثل ألمانيا في جوائز الأوسكار العام المقبل، وكان قد حصل على جائزتي التحكيم الخاصة وFipresci  فيبرسي من مهرجان كان. 

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بالإضافة إلى فيلم (The Substance) "المادة" للمخرجة Coralie FARGEAT كورالي فارجاه، الفائز بجائزة السيناريو في مهرجان كان السينمائي، وفيلم (Dying) "الاحتضار" للمخرج Matthias Glasner ماتياس جلاسنر، الحاصل على جائزة الدب الفضي لأفضل سيناريو في مهرجان برلين السينمائي. 

وأيضًا يتضمن البرنامج فيلم (Stranger) "غريب" للمخرج Zhengfan Yang شونجفان يانج، الفائز بالجائزة الكبرى في مسابقة بروكسيما بمهرجان كارلوفي فاري (يضم فريق البرمجة Nicole Guillemet نيكول جيميه، Teresa Cavina تيريزا كافينا، Raman Chawla رامان شاولا، Mouwafak Chourbagui موفق الشوربجي)".

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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