منتج مسلسل "برغم القانون" لإيمان العاصي: "أنتِ نجمة تستحق المنافسة مع الكبار" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 02:07 مساءً - انتهى أمس عرض مسلسل “برغم القانون” بعرض الحلقة ٣٠ منه، وبعد انتهاء عرض الحلقة الأخيرة أصبح العمل حديث كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجه المنتج ريمون نقار منتج مسلسل “برغم القانون” رسالة إلى الفنانة إيمان العاصي بطلة العمل، وذلك عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، حيث كتب: “إيمان العاصى، بجد أنا فى قمة الانبساط إنى اشتغلت معاكى، وبجد أنتى نجمة تستحق المنافسة مع الكبار”.

وتابع: ”موهوبة، ملتزمة، بتحبى شغلك.. بجد من أهم المشاريع اللى عملتها بجد، “برغم القانون”، علامة باسمك إيمان العاصى".

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام.

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