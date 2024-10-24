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مشاهير العرب - في أول ليلة عرض.. فيلم «المخفي» يتصدر دور السينما بهذا الرقم - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - في أول ليلة عرض.. فيلم «المخفي» يتصدر دور السينما بهذا الرقم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - في أول ليلة عرض.. فيلم «المخفي» يتصدر دور السينما بهذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 01:56 مساءً - حقق فيلم «المخفي» بطولة النجم عمرو عبد الجليل، إيرادات جيدة بدور العرض السينمائية، وذلك في أول ليلة عرض له.

إيرادات فيلم المخفي

وجاءت إيرادات فيلم المخفي، مساء أمس الأربعاء حوالي 120.992 جنية، ليستحوذ بذلك الرقم على المركز الأول بقائمة الأفلام المعروضة.

فيلم المخفي

أبطال فيلم المخفي

ويضم فيلم المخفي، في بطولته عدد من الفنانين أبرزهم: أحمد سلطان، عمرو عبد الجليل، ريهام الشنواني، محمود حافظ، بدرية طلبة، محمد محمود، ريم المصرى ومحمد محسن والعمل من تأليف محمد الشورى وإخراج أحمد عبد الله.

فيلم المخفي

فيلم المخفي

كما تدور قصة فيلم المخفي، حول شاب تخرج حديثا ويسعى لدخول مجال العمل ولكن ل خجله الشديد يصدق كل ما يقال له، مما يجعله يقع فى سلسلة من المشاكل نتيجة لتعامله بصدق وحسن النية مع كل من يقابله، وهو ما يتم تناوله بشكل كوميدى فى مواقف تحدث معه فى العمل ومع حبيبته وأهله وأصدقائه، ومع ذلك يستمر فى مواجهة الحياة بعفوية وصدق مفرط، مما يزيد من المشاكل التي يقابلها ويجعله يتعرض للخداع بشكل أكبر.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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