مشاهير العرب - عادل إمام ويحيي الفخراني في وداع صلاح السعدني.. أسرار لن تُرو قبل رحيله - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 01:40 مساءً - تصدر اسم الفنان الراحل صلاح السعدني، تريند محرك البحث على ماقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع ذكرى ميلاده، حيث قدم العديد من الأعمال الفنية بقيت حتي الآن عالقة في آذهان الجمهور، حتى لقب بعمدة الدراما المصرية.

وخلال السطور التالية نستعرض بعض الأسرار التي جمعت الفنان صلاح السعدني، ببعض الفنانين مثل عادل إمام، ويحيي الفخراني، والتي لم يتم ذكرها من قبل.

يحيي الفخراني وصلاح السعدني

وكشف الفنان يحيى الفخراني، خلال تصريحات سابقة، عبر برنامج «كلمة أخيرة» للإعلامية لميس الحديدي، قائلًا: «آخر مكالمة كانت بيننا وقت مهرجان الدراما عندما اعتذر عن الحضور وقاللي أنا مش قادر أحضر».

وتابع الفخراني: «كنت عاوز أقول له على التكريم، قلت له متقدرش تيجي يا صلاح؟ قاللي لا مش قادر واستلمت الجائزة بدلاً عنه وأرسلتها له، أنا اللي قلت انا اللي هستلمها وقلت له ده مجرد تكريم بسيط مقابل ما قدمته في مسيرتك الفنية في الدراما».

عادل إمام وصلاح السعدني

كما تحدثت ميريت السعدني، في تصريحات سابقة، عن الأصدقاء المقربين الذين حرصوا على التواصل مع والدها ومنهم عادل إمام، اللذين ظلا على تواصلٍ دائمٍ معه، في لمسة وفاء، زار الفنان عادل إمام صديقه الراحل صلاح السعدني في منزله قبل فترةٍ من وفاته، حيث استعادا معًا ذكرياتهما الطويلة، والمواقف الكوميدية والدرامية التي شكلت هويتهما وشخصياتهما.

وأكدت ميريت، أن عادل إمام، كان دائم الاطمئنان على والدها وعلى أحواله الصحية، وكان يحرص في الأعياد والمناسبات على تهنئته، ليستعيدا معًا ذكرياتهما الجميلة.

صلاح السعدني

صلاح السعدني، فنان مصري، من مواليد 23 أكتوبر عام 1943، بدأ مشواره الفني برفقة زميل دراسته الفنان عادل إمام على مسرح الجامعة، وبعدها شارك في عدد من الأفلام والمسلسلات، ولكن سطر اسمه كواحد من أبرز الفنانين في الدراما المصرية، وكانت أول أعماله مسلسل "الرحيل" عام 1960، وغاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 بمسلسل "الضحية".

وخلال مشواره الفني قدم مجموعة كبيرة من المسلسلات التي تعد علامة بارزة في الدراما المصرية، منها: الإخوة الأعداء، القاصرات، بيت الباشا، الباطنية، عدى النهار، الناس في كفر عسكر، رجل في زمن العولمة، الأصدقاء، الحساب، حلم الجنوبي، أرابيسك، ليالي الحلمية، وغيرها من الأعمال الدرامية.