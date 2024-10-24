مشاهير العرب - لطيفة تتصدر الترند بتعليقها الأول بعد مهرجان الموسيقى العربية.. ماذا قالت؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 01:40 مساءً - لطيفة .. تصدرت الفنانة لطيفة تريند محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما علقت على حفلها في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32.

الفنانة لطيفة

نشرت المطربة لطيفة مقطع فيديو من الحفل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت: «كانت ليلة استثنائية لسلطنة عمان الليلة العمانية للموسيقار السيد خالد بن حمد البوسعيدي بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد، سعدت جدًا لتواجدي معاكم، شكرًا لجمهوري وكل الفانز اللي حضروا الحفلة من كل محافظات مصر».

الفنانة لطيفة في مهرجان الموسيقي العربية

أبدعت لطيفة في تقديم فقرتها الغنائية والتي ظهرت فيها كضيف شرف برفقة الموسيقار العماني خالد بن حمد البوسعيدي وقدمت خلال الاحتفالية أغنيتين، وتفاعل الحضور مع لطيفة والأغاني المميزة التي قدمتها بأداء مبهر، وسط حضور عدد كبير من الجمهور، وتألقت على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، إذ قدمت أغاني «أشوفك»، و«الدفا»، كما فاجأت الجمهور بارتداء الزي العماني لأول مرة على المسرح تكريمًا للشعب العماني.

حضور نجمات العرب في ليلة عمانية

تواصل فعاليات الدورة 32 من مهرجان الموسيقى العربية لليوم الـ11 على التوالي، بإحياء حفل تحت عنوان «ليلة عمانية»، أمس الأول، على خشبة المسرح الكبير، داخل دار الأوبرا المصرية، بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد، حيث تلاقت ألحان الموسيقار خالد بن حمد البوسعيدي مع أصوات نجوم الغناء في عمان والوطن العربي، شهد الحفل حضور عدد من النجمات، منهن إلهام شاهين، يسرا، ليلى علوي، والمخرجة إيناس الدغيدي، حيث تألقن في الأمسية التي أضاءت سماء القاهرة.