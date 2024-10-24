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مشاهير العرب - بعد تصدره التريند.. قصة مسلسل 6 شهور وموعد العرض رسميا - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد تصدره التريند.. قصة مسلسل 6 شهور وموعد العرض رسميا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تصدره التريند.. قصة مسلسل 6 شهور وموعد العرض رسميا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - مسلسل 6 شهور.. حظى مسلسل 6 شهور على إعجاب الجماهير والمتابعين، بعد عرض حلقاته الأولي أمس، مما جعله يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فتساءل العديد من محبي الأعمال الشبابية، عن موعد عرض مسلسل 6 شهور»، بطولة الفنان الشاب نور النبوي عبر منصة «watch it» الرقمية.

موعد عرض مسلسل 6 شهور

عرضت الحلقة الأولي من مسلسل 6 شهور بطولة الفنان نور النبوي أمس الأربعاء، ومن المقرر أن يعرض مسلسل 6 شهور عبر منصة «watch it» كل يوم أربعاء بواقع حلقتين أسبوعيًا كل يوم أربعاء.

أحداث مسلسل 6 شهور

تدور أحداث مسلسل 6 شهور، في إطار اجتماعي شبابي يناقش عالم الـ “Real Estate”، ويسلط الضوء على حياة الشباب والمشاكل التي تعيق طريقهم في العمل خاصةً فترة ما بعد التخرج في الجامعة.

موعد عرض مسلسل 6 شهور

ويجسد نور النبوي شخصية «مراد»، الموظف في شركة عقارات، ويسعى مراد لإثبات كفاءته وكسب ثقة مديره، لكنه يجد نفسه في منافسة قوية مع صديقته، الفنانة نور إيهاب، مما يضيف بعدًا دراميًا وتوترًا للعلاقات بينهما.

مسلسل 6 شهور

أبطال مسلسل 6 شهور

ويضم مسلسل 6 شهور من بطولة نور النبوي العديد من النجوم بطولة نور النبوي، نور إيهاب، مراد مكرم، سلوى محمد على، ميشيل ميلاد، بسمة نبيل، باهر النويهي، مروان فارس، أحمد فاضل، نورا عبد الرحمن، أمجد الحجار، وغيرهم من الفنانين، عدد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم محمد عبد العظيم، محمود حافظ، عمرو وهبة، وعلاء مرسي، مجدى بدر، تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، إخراج مصطفى صولي.

برومو مسلسل 6 شهور لـ نور النبوي

ضيوف الشرف في مسلسل 6 شهور

ويشارك عدد من النجوم وضيوف الشرف في مسلسل 6 شهور، أبرزهم: محمد عبد العظيم، محمود حافظ، عمرو وهبة، علاء مرسي، من المتوقع أن يكون لكل حلقة ضيف شرف تدور الحلقة حوله.

مسلسل 6 شهور

آخر أعمال الفنان نور النبوي

أما عن آخر الأعمال الدرامية التي قدمها الفنان نور النبوي هو مسلسل «إمبراطورية ميم» الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني مع والده الفنان خالد النبوي، والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي.

مسلسل 6 شهور

أخر أعمال نور النبوي السينمائية

وعن الأعمال السينمائية لنور النبوي كان فيلم الحريفة، الذي حقق إيرادات اقتربت من 75 مليون جنيه بشباك التذاكر المصرية، والفيلم من إخراج رؤوف السيد، وتأليف إياد صالح، وشارك نور في بطولة الفيلم نجم كرة القدم السابق أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، ونور إيهاب، أحمد غزي، يوسف عمر، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني المهرجانات كزبرة.

مسلسل 6 شهور

فيلم الحريفة الجزء الثاني

ويشهد الفنان الشاب نور النبوي حالة من الانتعاش السينمائي، حيث يصور الفنان نور النبوي حاليًا فيلم الحريفة الجزء الثاني، والفيلم من بطولة أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للنجم بيومى فؤاد وشريف الدسوقى.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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