مشاهير العرب - دور العرض السينمائية ترفع فيلم «جوازة توكسيك» بعد تحقيق إيرادات ضعيفة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - قررت دور العرض السينمائية سحب فيلم «جوازة توكسيك» بطولة ليلى علوي، ومحمد أنور، وذلك بعد 16 أسبوع من طرحه.

إيرادات فيلم جوازة توكسيك

واكتفى فيلم جوازة توكسيك بإجمالي إيرادات قدرت بنحو 9 ملايين و521 ألفا و270 جنيها، خلال أسابيع عرضه، حيث كان آخر إيراد يومي حققه الفيلم الثلاثاء الماضي بنحو 1478 جنيها.

أبطال فيلم جوازة توكسيك

يضم فيلم جوازة توكسيك، في بطولته نخبة من نجوم الفن، أبرزهم: ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، نورين أبو سعدة، فاروق قنديل، والعمل من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

فيلم جوازة توكسيك

أحداث فيلم جوازة توكسيك، تدور في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، وتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية، فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟