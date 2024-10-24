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مشاهير العرب - دور العرض السينمائية ترفع فيلم «جوازة توكسيك» بعد تحقيق إيرادات ضعيفة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - دور العرض السينمائية ترفع فيلم «جوازة توكسيك» بعد تحقيق إيرادات ضعيفة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - دور العرض السينمائية ترفع فيلم «جوازة توكسيك» بعد تحقيق إيرادات ضعيفة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - قررت دور العرض السينمائية سحب فيلم «جوازة توكسيك» بطولة ليلى علوي، ومحمد أنور، وذلك بعد 16 أسبوع من طرحه.

إيرادات فيلم جوازة توكسيك

واكتفى فيلم جوازة توكسيك بإجمالي إيرادات قدرت بنحو 9 ملايين و521 ألفا و270 جنيها، خلال أسابيع عرضه، حيث كان آخر إيراد يومي حققه الفيلم الثلاثاء الماضي بنحو 1478 جنيها.

فيلم جوازة توكسيك

أبطال فيلم جوازة توكسيك

يضم فيلم جوازة توكسيك، في بطولته نخبة من نجوم الفن، أبرزهم: ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، نورين أبو سعدة، فاروق قنديل، والعمل من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

فيلم جوازة توكسيك

فيلم جوازة توكسيك

أحداث فيلم جوازة توكسيك، تدور في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، وتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية، فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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