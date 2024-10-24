الأوبرا تعرض المؤلفات العصرية لهشام خرما بمسرح الجمهورية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 01:04 مساءً - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا للموسيقار هشام خرما في الثامنة والنصف مساء الجمعة ٢٥ أكتوبر على مسرح الجمهورية.

ويتضمن البرنامج مجموعة من مؤلفاته الخاصة التي تدمج الآلات الشرقية والغربية برؤية فنية معاصرة منها أندلس، فيرست فواياج، كن، امل، خلخال، وادى الملوك، الحكاية، ايمان، مراكش، بدر، تحرك، الغروب، اليقين، البداية، النهاية الى جانب عدد من الألحان الشهيرة منها حلوة بلادي، شمس الزناتي وغيرها.

يذكر أن هشام خرما عازف بيانو ومؤلف وموزع موسيقي، قدم العديد من الحفلات الناجحة في مختلف الأماكن الثقافية، وضع العديد من الألحان الدعائية وشارك في أعمال فنية مع شعراء ومطربين مصريين، أطلق ألبومين تضمنا توجهاته الموسيقية الإبداعية هما اليقين وكن وسبقهما بألبوم أرابيسك الذي تعاون خلاله مع الموسيقار اليونانى يانى.

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