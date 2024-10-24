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السيناريست محمد عبد الخالق يحذر من توقف السينما المصرية لهذه الأسباب - أخبار كلمتك

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السيناريست محمد عبد الخالق يحذر من توقف السينما المصرية لهذه الأسباب - أخبار كلمتك

السيناريست محمد عبد الخالق يحذر من توقف السينما المصرية لهذه الأسباب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 01:04 مساءً - علق السيناريست محمد عبد الخالق على وضع السينما المصرية فى الوقت الحالي، حيث أرسل برسالة “استغاثة” من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب محمد عبد الخالق، منذ قليل، أن الوضع الذي وصلت له السينما المصرية حاليًا، سيؤدي إلى توقفها تمامًا في وقت قريب، مؤكدًا أن صناع الفيلم في مصر سيجبرون على استيراد الأعمال المصرية من الخارج.

وعدَّد الكاتب الأسباب التي يعتقد أنها قد تؤدي لتوقف السينما المصرية بشكل عام، وكان على رأسها الاحتكار، فكتب: “تقييد المنتجين باحتكارات تعطل الإنتاج، وزيادة جنونية لرسوم تصاريح التصوير تطال السينما المستقلة، وتقييد النجوم بعقود خارجية تعطل الإنتاج التجاري، وإسهامات الرقابة، تؤدي إلى توقف السينما المصرية وقريبا هنستورد الفيلم المصري من بره".

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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