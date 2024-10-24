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مشاهير العرب - «العيون تحكي كل شيء».. إطلالة جذابة لـ نسرين طافش تشعل «السوشيال ميديا» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «العيون تحكي كل شيء».. إطلالة جذابة لـ نسرين طافش تشعل «السوشيال ميديا» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «العيون تحكي كل شيء».. إطلالة جذابة لـ نسرين طافش تشعل «السوشيال ميديا» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 12:52 مساءً - نسرين طافش .. تصدرت الفنانة نسرين طافش تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد خضوعها لجلسة تصوير، وشاركت جمهورها خلال الساعات القليلة الماضية.

الفنانة نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعض الصور بعد خضوعها لجلسة تصوير، وعلقت عليها قائلة: «العيون تحكي كل شيء».

إطلالة جذابة لـ نسرين طافش

تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة كأجوال، حيث ظهرت مرتدية بنطال جينز وتي شيرت كت، وحظت الصور على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وتفاعل الكثير مع الصور وجاءت التعليقات، كالتالي: «متألقة كالشمس المشرقة»، «أحلى وأجمل فنانة»، «حلوة الحلوات الي ما بعدها أنثى»، «جمال اناقة حلاوة»، «ياسمينة الشام»، «عيونك حلوة و أنتي تحفة».

نسرين طافش

آخر أعمال الفنانة نسرين طافش

والجدير بالذكر، اركت نسرين في العديد من الأعمال التمثيلية، ويعد مسلسل «جوقة عزيزة» آخر أعمالها، وتدور أحداث المسلسل في مرحلة العشرينيات، حول قصة حياة "عزيزة خانم" الملقبة بملكة المسرح، ويحتوى العمل على مجموعة متنوعة من الأغنيات والاستعراضات الراقصة.

مسلسل "جوقة عزيزة" تأليف خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحاق، ويتناول قصة شعبية درامية مشوقة لا تخلو من المواقف الطريفة، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب النجمة السورية نسرين طافش كل من سلوم حداد، أيمن رضا، هبة نور، وسام حنا، عدنان أبو الشامات، على كريم، غنوة محمود، سليم صبرى، إيمان عبد العزيز، نورا رحال وعدد آخر من الفنانين.

تلعب نسرين طافش في مسلسل "جوقة عزيزة" شخصية "عزيزة خانم" الملقبة بملكة المسرح، والتي برعت في الغناء والرقص والتمثيل، وكانت أول امرأة تؤسس مسرحا للفنون باسمها، كما تتمتع بشخصية قيادية، وخفيفة الظل وذكاء أنثوي فريد جعلها تتمتع بكاريزما لا تقاوم وشهرة واسعة.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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