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مشاهير العرب - هشام جمال يوضح حقيقة انفصاله عن ليلى زاهر ويهنئها بجائزة أفضل ممثلة شابة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - هشام جمال يوضح حقيقة انفصاله عن ليلى زاهر ويهنئها بجائزة أفضل ممثلة شابة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هشام جمال يوضح حقيقة انفصاله عن ليلى زاهر ويهنئها بجائزة أفضل ممثلة شابة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 12:44 مساءً - تصدر الثنائي هشام جمال وليلى أحمد زاهر، تريند محرك البحث الشهير «جوجل» خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أنباء عن انفصالهما، بعد تغيب هشام جمال عن تكريمات ليلى الأخيرة.

حقيقة انفصال هشام ماجد وليلى أحمد زاهر

وشارك هشام جمال صورة تجمعه بـ ليلى زاهر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وعلق عليها: «السبب اني مقدرتش أحضر مع ليلى كل المناسبات اخر فتره ان الاستاذه ليلى ماشاء الله، في اخر شهرين اخدت 6 جوايز كأفضل ممثله شابه في رمضان 2024 عن دور "نسمه الكاريزما" في مسلسل "اعلى نسبة مشاهده"، وللأسف مكنتش بقدر اكون معاها في كل الحفلات اللي بتتكرم فيها لارتباطات شغلي».

هشام جمال

وتابع: «ألف مبروووك يا حبيبتي وهفضل اقولك انتي لسه سنك صغير اوووي وعدد الاعمال اللي شاركتي فيها تتعد على الايد الواحده وقدامك مستقبل كبير ان شاء الله يكون كله شغل ناجح ومحترم، دعواتكم ربنا يتتملنا بخير، وشطوره يا لولو».

آخر أعمال ليلى أحمد زاهر

وتعد آخر أعمال ليلى أحمد زاهر، هو مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة» بطولة سلمى أبو ضيف، والذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور.

ودارت أحداث المسلسل عن قصة حقيقية، حول (شيماء)، وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة، تعاني من الفقر، تحاول هي وشقيقتها تخطي تلك الحياة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فهي مهووسة بموقع الـ(تيك توك)، حيث تقع لهما العديد من الأمور المشوقة، وتتوالى الأحداث

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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