ما دونج وبارك هيونج ملائكة في المسلسل الكوري الجديد "Twelve" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 12:04 مساءً - يلعب النجمان ما دونج سوك وبارك هيونج سيك أدوار البطولة في مسلسل الدراما الكورية الخيالي القادم "Twelve".

كشف فريق إنتاج المسلسل لصحيفة Sports Chosun الكورية الجنوبية، عن أول أعضاء فريق التمثيل المؤكدين للمسلسل المرتقب.

ومن المقرر أن يضم العمل 12 بطل، فهو مستوحى من حيوانات الأبراج الـ 12 في الثقافة الصينية، لتدور أحداث المسلسل حول هؤلاء الملائكة الـ 12 وهم يسكنون بين العالم البشري لحماية شبه الجزيرة الكورية من الأرواح الشريرة.

من المقرر أن يجسد نجم The Eternals Don Lee، المعروف باسم Ma Dong-seok، دور Tae San، الذي تم الإعلان عنه كزعيم للملائكة الـ 12 والشخصية التي تمثل النمر، وفي الوقت نفسه، تم اختيار Park للعب دور Ogui، الذي يرمز إلى الغراب، الموصوف بأنه قوة الشر التي يضطر الملائكة إلى مواجهتها عندما يستيقظ بعد ألف عام.

لم يتم اختيار الأبطال الـ 11 المتبقين بعد، ومع ذلك، فقد ورد سابقًا أن الممثلين الكوريين Seo In-guk وJi Chang-wook كانا في محادثات لتولي دور البطولة.

وفقًا لوسائل الإعلام الكورية، تم النظر في Seo لدور القرد وتم النظر أيضًا في Ji لأحد الأدوار الـ 11 المتبقية، على الرغم من عدم تحديد دور مميز.

على الرغم من عدم مشاركة أي تفاصيل ملموسة حول الدراما الكورية الجديدة، فقد أكدت Sports Chosun أن Twelve من المقرر أن يتم عرضه لأول مرة في عام 2025، ومن المتوقع الإعلان عن مزيد من التفاصيل في الأشهر المقبلة.

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