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مشاهير العرب - بعد تصدره التريند.. كل ما تريد معرفته عن الفيلم الأمريكي black panther النمر الأسود - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد تصدره التريند.. كل ما تريد معرفته عن الفيلم الأمريكي black panther النمر الأسود - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تصدره التريند.. كل ما تريد معرفته عن الفيلم الأمريكي black panther النمر الأسود - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:48 صباحاً - فيلم black panther.. "بعد تصدره التريند، يعود فيلم Black Panther لـ يأسر قلوب الجمهور مجددًا، فهذا العمل السينمائي الرائع لم يقدم فقط قصة ملحمية عن الشجاعة والهوية، بل أحدث أيضًا ضجة ثقافية غير مسبوقة.

ويجسد الفيلم رحلة الملك تشالا في الدفاع عن مملكته واكاندا، في مواجهة أعداء يسعون للإطاحة به، مع تأثيراته البصرية المذهلة وأداء نجومه البارزين، يظل Black Panther علامة فارقة في عالم الأفلام، ليعيد تأكيد مكانته كواحد من أهم الأفلام في تاريخ السينما.

فيلم Black Panther: Wakanda Forever

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قصة فيلم black panther

يعد فيلم Black Panther (النمر الأسود) هو فيلم سوبرهيرو أمريكي صدر عام 2018، وهو جزء من عالم مارفل السينمائي (MCU). يحكي قصة الملك "تشالا" الذي يعود إلى وطنه "واكاندا" ليعتلي العرش بعد وفاة والده، لكنه يواجه تحديات من أعداء قدامى وجدد يحاولون الاستيلاء على المملكة. الفيلم أخرجه ريان كوغلر وقام ببطولته شادويك بوسمان، مايكل بي. جوردان، ولوبيتا نيونغو. نجح الفيلم بشكل كبير وحقق أكثر من 1.3 مليار دولار عالميًا، ليصبح أحد أكثر الأفلام تأثيرًا ثقافيًا في تاريخ هوليوود.

القنوات الناقلة لفيلم black panther

القنوات الناقلة الرئيسية للفيلم هي منصات البث مثل Disney+، كما يُعرض على القنوات الكبرى التي تبث أفلام مارفل.

أبطال فيلم Black Panther (النمر الأسود)

شادويك بوسمان في دور الملك تشالا / النمر الأسود

مايكل بي. جوردان في دور إريك كيلمانغر

لوبيتا نيونغو في دور نكيّا

داناي غوريرا في دور أوكوي

ماريا بيلو في دور راماتا

فوريست وايتكر في دور زوري

أندريه بنجامين في دور ناهجي

الفيلم يضم أيضًا مجموعة من الممثلين الآخرين الذين يساهمون في إثراء القصة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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