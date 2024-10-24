كل شوية يخرج علينا بأشياء غريبة ومستفزة، علاء مبارك يوجه رسالة حادة لـ إبراهيم عيسى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:47 صباحاً - وجه علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، رسالة حادة إلى الكاتب إبراهيم عيسي، انتقد فيها بعض تصريحاته، التي وصفها بـ "الغريبة والمستفزة"، وتناول بعض تصريحات إبراهيم عيسى عن انتقاده لقراءة صيدلي القرآن، وانتقاده للصحابي خالد بن الوليد، والتشكيك في معجزة القرآن الكريم.

إبراهيم عيسى يناقض نفسه

وذكر علاء مبارك في رسالته أن إبراهيم عيسى يناقض نفسه في حديثه عن المقاومة ضد إسرائيل، التي وصف داعميها بأنهم يوافقون على تفتيت الوطن العربي، فيما أشار علاء إلى أن كتابات عيسى ذكرت فيها أنه مع المقاومة ضد إسرائيل.

علاء مبارك ينتقد إبراهيم عيسى، كلمتك

وقال علاء مبارك في رسالته التي وجهها لـ إبراهيم عيسى: "الأستاذ إبراهيم غاوي كل شوية يخرج علينا بأشياء غريبة ومستفزة، مرة مش عاجبه الصيدلي اللي بيقرأ القرآن ومرة ينتقد الصحابي خالد بن الوليد وبعدين طلع يشكك في معجزة رحلة المعراج وأنها رحلة وهمية".



وتابع علاء مبارك رسالته التي انتقد فيها إبراهيم عيسى فقال: "ومن كام يوم طلع بيقول؛ "من يدعم المقاومة ضد إسرائيل يوافق على تفتيت الوطن العربي ".. معقولة الكلام ده! حضرتك كده بتناقض نفسك لأنك قولت قبل كده وبوضوح: (كتاباتي ومواقفي بتقول مين اللي مع إسرائيل أنا ضده ومين اللي ضد إسرائيل ويقاومه أنا معاه وأحبه وأؤيده "وادعمه" بما أملك من مواقف وكتابه ورؤية الخ ).



ووجه علاء مبارك تساؤل لـ إبراهيم عيسى فقال: "نفهم من كده حضرتك مع التفتيت ولا ضد دعم المقاومة.. لخبطتنا وحيرتنا معاك يا أستاذ ما ترسيلك على بر".

إبراهيم عيسى ينتقد محور المقاومة

جدير بالذكر أن الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى، انتقد "محور المقاومة"، في ظل المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني واللبناني، متسائلًا: "من ينقذ الشعب الفلسطيني واللبناني والعربي من هؤلاء الذين فتحوا قفص الذئاب المسعورة ومكنوا إسرائيل بكل إجرامها وجنون رئيس وزرائها أن ينفذوا حرب الإبادة والتهجير، وكأن هذا المحور ليس محورًا للمقاومة ولكنه يبدو محورًا للخراب".

علاء مبارك ينتقد إبراهيم عيسى بشأن المقاومة، كلمتك

وعلق عيسى على حديث خالد مشعل الذي كان يقول فيه: "إن غزة كانت سجنًا كبيرًا!، فقال إبراهيم عيسى "أهي أصبحت الآن مقبرة كبيرة! كان موتًا بطيئًا يعيشه شعب غزة، أهو أصبح موتًا سريعًا!... المفروض يحصل حجر على عقل هذا الرجل!"

تهديدات إيران هجص من أجل الهجص

كما علق إبراهيم عيسى، أيضًا، على ما وصفه بـ "تهديد إيران لإسرائيل"، حيث قال: "عندما يقول بيان الحرس الثوري لو اسرائيل ضربت سنرد عليها مرة ثانية؛ هل كدا إسرائيل اترعشت واترعبت وتوقفت الغارات على جنوب لبنان وستعلن انسحابها من غزة، ما هو مردود الهجص اللي أنت عملته ده؟ أم الهدف هو الهجص من أجل الهجص!".

إبراهيم عيسى، كلمتك



وتساءل عيسى: "عما إذا كانت هذه التحركات "المقاومة" ستسهم في تحرير "متر واحد" من الأراضي الفلسطينية"، وقال: "هل ما جرى سيفيد في متر واحد نحو القدس، أو تحرير شبر واحد في غزة؟".

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