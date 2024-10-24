موعد عرض Arabs Got Talent الموسم السابع 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:47 صباحاً - تصدر برنامج Arabs Got Talent تريند محرك البحث جوجل، حيث يبحث الجمهور عن مواعيد عرض وإعادة حلقاته والقنوات الناقلة له، عبر شاشات التلفزيون، وذلك بعد عرض ثاني حلقاته مساء أمس الأربعاء.

مواعيد وقنوات عرض Arabs Got Talent

يعرض الموسم السابع من برنامج Arabs Got Talent الأربعاء من كل أسبوع على قنوات MBC، وMBC مصر في تمام الساعة الـ 10 بتوقيت مصر والسعودية، وذلك على أن تكون الإعادة على منصة شاهد الالكترونية، وهذا بعد توقف البرنامج دام 5 سنوات حيث عرض الموسم السادس والأخير في عام 2019م.

جوائز الموسم السابع من Arabs Got Talent

كشف القائمون على برنامج المواهب الشهير Arabs Got Talent في نسخته السابعة عن الجائزة الكبرى للفائز هذا الموسم، والتي تشمل مبلغًا ماليًّا قدره 250 ألف ريال سعودي، ما ىيعادل 3 ملايين جنيه وسيارة نيسان إكس ترايل، وتأتي هذه الجوائز تكريما للمواهب الاستثنائية التي تتنافس في البرنامج، الذي يحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي.

يستمر البرنامج الذي يعرض على شاشة MBC، في تقديم فرص ذهبية لأصحاب المواهب المتنوعة، سواء كانت في الغناء، الرقص، الأكروبات، أو غيرها من الفنون، ويشهد متابعة واسعة من الجمهور، كما يجمع بين لجنة تحكيم تضم نخبة من النجوم في مجالات مختلفة، مما يضفي مصداقية وحماسا أكبر على كل حلقة.

برنامج Arabs Got Talent

برنامج Arabs Got Talent يتمتع بشهرة واسعة في الوطن العربي وهو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير britanis got talent، منذ انطلاق عرضه للمرة الأولى في عام 2011.

وهو برنامج ترفيهي يعتمد على اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، ويكون هناك منافسة بين المشاركين على الفوز بالجائزة الكبرى، وهي تختلف من موسم لآخر، وكانت جائزة الموسم الأول 500 ألف ريال سعودي وسيارة فارهة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.