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مشاهير العرب - بمشاركة مي عز الدين.. عمرو يوسف يستعد لمسرحية «قلبي وأشباحه» بموسم الرياض |فيديو - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بمشاركة مي عز الدين.. عمرو يوسف يستعد لمسرحية «قلبي وأشباحه» بموسم الرياض |فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بمشاركة مي عز الدين.. عمرو يوسف يستعد لمسرحية «قلبي وأشباحه» بموسم الرياض |فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:30 صباحاً - يستعد الفنان عمرو يوسف، لعرض مسرحيته الجديدة «قلبي وأشباحه» بمشاركة الفنانة مي عز الدين، استعدادا لعرضها في موسم الرياض، وذلك في الفترة 29 أكتوبر حتى 2 من شهر نوفمبر القادم.

أبطال مسرحية قلبي وأشباحه

مسرحية قلبي وأشباحه، يشارك في بطولة عدد من نجوم الفن، أبرزهم: عمرو يوسف ومي عز الدين وحمدي المرغني وحاتم صلاح وإيمان السيد وشريف البردويلي وكامبا ومحمد ناصر ومروة أنور ودعاء رجب وإبرام سمير، تأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبد العزيز (زوز) وإخراج محمد محمدي.

تفاصيل فيلم مسرحية قلبي وأشباحه

تدور أحداث مسرحية قلبي وأشباحه، في قصر مهجور يُعتقد أنه مسكون بالأشباح، حيث يقرر الفنان عمرو يوسف دخول هذا القصر ذي التاريخ الغامض. يواجه مجموعة من الأشباح، منهم حمدي المرغني وسليمان عيد، بينما تقوم مي عز الدين بمحاولة ترويضهم، وتظهر الأشباح بشكل غير متوقع. لكن بدلاً من أن تكون مخيفة، تُصوَّر الشخصيات الكوميدية والغريبة، مما يؤدي إلى مواقف هزلية تتفاعل فيها الأشباح مع البشر.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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