شاهد تفاصيل مسلسل برغم القانون إيمان العاصي الحلقة الـ29 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:24 صباحاً - مسلسل برغم القانون الحلقة 29، يبحث متابعو مسلسل برغم القانون عن كل التفاصيل الخاصة بهذا العمل الذي تصدر “التريند” منذ انطلاقه خاصة تفاصيل الحلقات الأخيرة منه وبالتحديد مسلسل برغم القانون الحلقة 29.

مسلسل برغم القانون الحلقة 29

وشهدت مسلسل برغم القانون الحلقة 29 العديد من الأحداث المفاجئة حيث حدثت مواجهة نارية بين ياسر ووالدته التي تم الكشف عن أنها لا تزال على قيد الحياة وجسدت شخصيتها الفنانة لبنى ونس.

وبينما كانت تحاول فوزية “لبنى ونس” كشف حقيقة الماضي لابنها ياسر، كانت فاتن تتنصت عليهما وعلمت كل الأسرار، وبعدما ودع ياسر والدته واجهته فاتن بكل ما تعلمه وساومته ولكنه لم يتحمل “معايرتها” له ولوالدته وقرر أن يطلقها.

وتأتي ليلى إليه وتلومه على ما فعله في شقيقتها ولكنه يجعلها ترى هاتفها و"الشات" الذي جمعها بعشيقها فترحل ليلى في خجل، وحينما تخبرها شقيقتها فاتن أن تفعل أي شيء مشروع أو غير مشروع لإعادة بناتها ترفض ليلى فتشعر فاتن أن شقيقتها تخلت عنها وقررت اللجوء إلى أكرم الذي ساومها أن يأتي إليها بعمر مقابل أن يمكنها من إعادة بناتها إلى حضنها وتوافق فاتن.

وخلال تواجدها مع أكرم وشيرين، تستمع زينة إلى أن شيرين تسجل لأكرم تسجيلات على هاتفها، وواجهتها بالأمر ولكن شيرين وشعبان أقنعا أكرم أن زينة حاولت إرسال “اللوكيشن” الخاص به لوليد وبيريهان فيقرر إعادتها لوالدتها، وبالفعل عادت وأخبرت وليد بأمر التسجيلات.

وخلال مسلسل برغم القانون الحلقة 29 يقرر وليد استغلال خروج طليق شيرين من السجن وينجح في الحصول منه على صورها والفيديوهات الخاصة بها والتي كان يبتزها بها، ويقابلها ويمسح كل هذه الصور والفيديوهات دون مقابل، وتعجبت هي من شهامته، وطلبت منه الفيلا نظير التسجيلات التي تدين أكرم ووافق وليد.

وفيما يتعلق بقصة محمود وسوسن فقد نجح محمود في استعادة المصنع من سوسن بعدما دفع لطليقها المال اللازم، وطرد سوسن من مكتبه، كما سلم ليلى فيديو كتب كتابها والذي يثبت أن أكرم بالفعل تزوجها وهي خطوة في سبيل برائتها، بينما يشعر نبيل بغدر ليلى بعدما جاء إلى مكتبها برفقة ابنه وتفاجيء بطليقته تدخل مكتب ليلى ومعها قوة من الشرطة وتحصل طليقته على الابن بموجب القانون بينما يشعر نبيل بالغضب الشديد من ليلى واعتبرها “باعته”.

وتنتهي مسلسل برغم القانون الحلقة 29 أحداثها بفاتن التي تذهب لمنزل شقيقتها ليلى وتنجح في خطف عمر ابن شقيقها الصغير وبينما تسلمه لأكرم يشهر الأخير مسدسه في وجهها ويهددها ويخطف “عمر” ويختفي بسيارته برفقة شعبان.

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل برغم القانون من بطولة نخبة من النجوم في مقدمتهم إيمان العاصى، هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، والعمل من تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام.

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