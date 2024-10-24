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مشاهير العرب - مسلسل 6 شهور.. القصة الكاملة والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسل 6 شهور.. القصة الكاملة والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل 6 شهور.. القصة الكاملة والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:13 صباحاً - مسلسل 6 شهور.. يأتي مسلسل 6 شهور كأحد أبرز الأعمال الدرامية الرومانسية المنتظرة، حيث يتميز العمل بظهور ضيوف شرف كل حلقة مما يجعله مثيراً لاهتمام الجمهور، وفيما يلي نعرض لكم القنوات الناقلة لمسلسل 6 شهور.

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قصة مسلسل 6 شهور

يعد مسلسل 6 شهور هو دراما رومانسية كوميدية تدور أحداثها حول شابين، مراد ولطيفة، اللذين يتنافسان على وظيفة خلال فترة اختبار تمتد لمدة 6 شهور. رغم التنافس الشديد، يتحول الصراع بينهما إلى تعاون لإنشاء مشروع مشترك، ويبدأ الاثنان في اكتشاف مشاعر الحب تدريجيًا خلال رحلتهما. المسلسل يجمع بين المواقف الكوميدية والعاطفية، مما يجعله ممتعًا للجمهور الباحث عن قصص رومانسية خفيفة ومشوقة.

مسلسل 6 شهور

القنوات الناقلة لمسلسل 6 شهور

المسلسل مكون من 10 حلقات ويعرض حصريًا على منصة WATCH IT، حيث بدأ عرضه في منتصف أكتوبر 2024.

أبطال مسلسل 6 شهور

نور النبوي (في دور مراد)

نور إيهاب (في دور لطيفة)

مراد مكرم

سلوى محمد علي

ميشيل ميلاد

بسمة نبيل

باهر النويهي

مروان فارس

أحمد فاضل

نورا عبد الرحمن

أمجد الحجار

مسلسل 6 شهور

كما يشارك عدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، منهم: محمد عبد العظيم، محمود حافظ، عمرو وهبة، علاء مرسي، ومجدي بدر.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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