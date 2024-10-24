مشاهير العرب - من الفن لـ التدريس.. نورهان تكشف عن سبب اعتزالها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:13 صباحاً - تصدر اسم الفنانة نورهان شعيب، تريند محرك البحث الشهير «جوجل» خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تحدثت عن سبب اعتزالها الفن، وغيابها الطويل عن الشاشة.

نورهان شعيب تكشف أسباب اعتزالها الفن

وقالت نورهان شعيب، في تصريحاتها مع برنامج «مع خيري»، عن سبب ابتعادها عن الأضواء واعتزالها الفن: «ابتعدت عن الأضواء لكي أعيش حياتي الخاصة، وذلك بعد أن لمست أن حياة الفنان الشخصية متاحة للجميع، وقد عشت مشاعر الأمومة مع ابني، وأشعر أن غيابي عن الأضواء كان قرارًا صحيحًا»، مشيرة إلى أنها غير نادمة على ذلك القرار.

وتابعت نورهان: «أنا قعدت 5 سنين مش عارفة أتنفس من كثر الشغل، اشتغلت لغاية ما تخرجت في الجامعة، قضيت الليل والنهار شغل وعلاقتي بالعالم كله كانت مقطوعة».

وعللت قرار ابتعادها عن الفن بشعورها أنها لم تعش حياتها الخاصة، أشارت: «الابتعاد حصل لأني حسيت أني شغالة بإخلاص شديد وانفعالات صادقة ومشاعر ناس وشخصيات ثانية، وأنا لسه صغيرة جدا، حسيت أني اترميت بدري، ولم أعش حياتي، خاصة أني كنت الابنة الوحيدة».

آخر أعمال نورهان شعيب

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نورهان شعيب، هو مشاركتها في مسلسل «يوتيرن» الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني 2022، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور.

ودارت أحداث العمل حول يارا، التي تتخلى عن حياتها المهنية التي كانت تحلم بها كضابط ملاحة من أجل زوجها المتملك يوسف، بينما يتسبب خالد في حادث أليم يأخذ يارا إلى مسار محفوف بالمخاطر.