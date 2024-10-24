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مشاهير العرب - من الفن لـ التدريس.. نورهان تكشف عن سبب اعتزالها - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - من الفن لـ التدريس.. نورهان تكشف عن سبب اعتزالها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - من الفن لـ التدريس.. نورهان تكشف عن سبب اعتزالها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:13 صباحاً - تصدر اسم الفنانة نورهان شعيب، تريند محرك البحث الشهير «جوجل» خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تحدثت عن سبب اعتزالها الفن، وغيابها الطويل عن الشاشة.

نورهان شعيب تكشف أسباب اعتزالها الفن

وقالت نورهان شعيب، في تصريحاتها مع برنامج «مع خيري»، عن سبب ابتعادها عن الأضواء واعتزالها الفن: «ابتعدت عن الأضواء لكي أعيش حياتي الخاصة، وذلك بعد أن لمست أن حياة الفنان الشخصية متاحة للجميع، وقد عشت مشاعر الأمومة مع ابني، وأشعر أن غيابي عن الأضواء كان قرارًا صحيحًا»، مشيرة إلى أنها غير نادمة على ذلك القرار.

وتابعت نورهان: «أنا قعدت 5 سنين مش عارفة أتنفس من كثر الشغل، اشتغلت لغاية ما تخرجت في الجامعة، قضيت الليل والنهار شغل وعلاقتي بالعالم كله كانت مقطوعة».

وعللت قرار ابتعادها عن الفن بشعورها أنها لم تعش حياتها الخاصة، أشارت: «الابتعاد حصل لأني حسيت أني شغالة بإخلاص شديد وانفعالات صادقة ومشاعر ناس وشخصيات ثانية، وأنا لسه صغيرة جدا، حسيت أني اترميت بدري، ولم أعش حياتي، خاصة أني كنت الابنة الوحيدة».

آخر أعمال نورهان شعيب

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نورهان شعيب، هو مشاركتها في مسلسل «يوتيرن» الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني 2022، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور.

ودارت أحداث العمل حول يارا، التي تتخلى عن حياتها المهنية التي كانت تحلم بها كضابط ملاحة من أجل زوجها المتملك يوسف، بينما يتسبب خالد في حادث أليم يأخذ يارا إلى مسار محفوف بالمخاطر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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