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مشاهير العرب - قصة مسلسل باسورد وموعد عرضه والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - قصة مسلسل باسورد وموعد عرضه والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قصة مسلسل باسورد وموعد عرضه والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 10:56 صباحاً - تستعد الفنانة آية سماحة، لعرض عملها الدرامي الجديد مسلسل «باسورد» خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر إحدى المنصات الرقمية.

أبطال مسلسل باسورد

ويضم مسلسل باسورد، في بطولته عددًا من نجوم الفن أبرزهم، آية سماحة، ومحمد السباعي، كما يشارك في البطولة أيضًا رانيا منصور، حازم إيهاب، وجلا هشام، إخراج أسامة عرابي، تأليف محمد مهران وندى عبد الحفيظ، وهو مسلسل اجتماعي.

مسلسل باسورد

قصة مسلسل باسورد

وتدور أحداث مسلسل باسورد، حول حادث خطير يتعرض له أدهم، ويدخل في غيبوبة طويلة، وبالرغم من تكشُف العديد من الأسرار بين أصدقاؤه والمقربين منه، إلا أن السر الوحيد وهو «كلمة السر» يبقى دفين مع غيبوبته، ويسعى الجميع لمعرفته لإنقاذ الشركة.

مسلسل باسورد

بوسترات مسلسل باسورد

وخلال الأيام الماضية، طرحت المنصة البوسترات الرسمية للعمل والتي ظهر عليها الفنانون بأسلوب غامض بخلفية غامقة تحمل أرقاما صغيرة مصفوفة بصورة رأسية والصورة مقسمة لنصفين أحدهما أبيض وأسود والآخر بالألوان.

مسلسل باسورد

آخر أعمال آية سماحة

وكانت آخر أعمال آية سماحة، هو مسلسل «عمر أفندي» بالتعاون مع الفنان أحمد حاتم وقدمت شخصية زينات وهي فتاة تعيش في الأربعينيات ويقع أحمد حاتم في غرامها بعد تمكنه من العودة إلى الماضي من خلال سرداب بمنزل والده القديم، وحظى المسلسل بنسبة مشاهدة عالية.

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طرح بوسترات مسلسل «باسورد» بطولة آية سماحة

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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