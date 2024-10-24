مشاهير العرب - قصة مسلسل باسورد وموعد عرضه والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 10:56 صباحاً - تستعد الفنانة آية سماحة، لعرض عملها الدرامي الجديد مسلسل «باسورد» خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر إحدى المنصات الرقمية.

أبطال مسلسل باسورد

ويضم مسلسل باسورد، في بطولته عددًا من نجوم الفن أبرزهم، آية سماحة، ومحمد السباعي، كما يشارك في البطولة أيضًا رانيا منصور، حازم إيهاب، وجلا هشام، إخراج أسامة عرابي، تأليف محمد مهران وندى عبد الحفيظ، وهو مسلسل اجتماعي.

قصة مسلسل باسورد

وتدور أحداث مسلسل باسورد، حول حادث خطير يتعرض له أدهم، ويدخل في غيبوبة طويلة، وبالرغم من تكشُف العديد من الأسرار بين أصدقاؤه والمقربين منه، إلا أن السر الوحيد وهو «كلمة السر» يبقى دفين مع غيبوبته، ويسعى الجميع لمعرفته لإنقاذ الشركة.

بوسترات مسلسل باسورد

وخلال الأيام الماضية، طرحت المنصة البوسترات الرسمية للعمل والتي ظهر عليها الفنانون بأسلوب غامض بخلفية غامقة تحمل أرقاما صغيرة مصفوفة بصورة رأسية والصورة مقسمة لنصفين أحدهما أبيض وأسود والآخر بالألوان.

آخر أعمال آية سماحة

وكانت آخر أعمال آية سماحة، هو مسلسل «عمر أفندي» بالتعاون مع الفنان أحمد حاتم وقدمت شخصية زينات وهي فتاة تعيش في الأربعينيات ويقع أحمد حاتم في غرامها بعد تمكنه من العودة إلى الماضي من خلال سرداب بمنزل والده القديم، وحظى المسلسل بنسبة مشاهدة عالية.