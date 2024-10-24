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مشاهير العرب - بعد تصدره التريند.. القصة الكاملة لفيلم فينوم venom 3 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد تصدره التريند.. القصة الكاملة لفيلم فينوم venom 3 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تصدره التريند.. القصة الكاملة لفيلم فينوم venom 3 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 10:56 صباحاً - تستقبل دور العرض السينمائية اليوم الأربعاء، الجزء الثالث من سلسلة أفلام «Venom» والذي يأتي بعنوان «The Last Dance» والذي يعد الجزء الأخيرة من السلسة التي بدأت عام 2018.

أحداث فيلم Venom 3

يسلط فيلم Venom 3، الضوء على فينوم، أحد أقوى السيمبيوتات، بعد أن كان تحت سيطرة Knull، حيث تمكن فينوم بمرور الوقت من اكتساب الاستقلالية والقوة الكافية لمواجهة صانعه.

فيلم فينوم 3

وفي الجزء الثالث والأخيرة من سلسلة Venom 3، يعود Knull من جديد، وذلك لانتقام من فينوم، وذلك سيكون الجزء الأخير مليء بالأحداث المثيرة والمشوقة.

أبطال فيلم Venom 3

ويشارك في بطولةفيلم ، مجموعة مميزة من نجوم هوليوود، ويأتي في مقدمتهم: النجم توم هاردي، ميشيل ويليامز، ريز أحمد، وودى هارلسون، جينى سلايت، ريد سكوت، والعمل من إخراج أندي سركيس.

وكانت طرحت الشركة المنتجة للفيلم تريلر دعائي للعمل، الذي ضم عددا كبير من المشاهد المشوقة والمثيرة، وسلط التريلر الضوء على الصراع الذي سيكون بين شخصية Knull وفينوم، وسيشهد الفيلم أول ظهور لشخصية Knull في عالم مارفل.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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