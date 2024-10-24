مشاهير العرب - الليلة.. مي فاروق تحيي حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 09:50 صباحاً - تستعد الفنانة مي فاروق، لإحياء حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية 2024، على خشبة مسرح النافورة، بدار الأوبرا المصرية.

تفاصيل حفل مي فاروق في مهرجان الموسيقى العربية

ومن المقرر أن يبدأ حفل مي فاروق، في تمام الساعة 8 مساءً، وتقدم مي، خلاله أهم أعمال الطرب التي قدمها كبار الفنانين خاصة كوكب الشرق أم كلثوم، قبلها يقدم كل من الصوليستات الفنان مصطفى داغر الكمان، الفنان إسلام القصبجي العود، الفنان السعودي على خفاجى البيانو والفنان يحيى مهدي تشيللو وصلة فنية موسيقية لعزف أشهر الألحان، التي شكلت الوجدان الفني للجمهور المصري والعربي.

ورفع حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية شعار كامل العدد بعد نفاذ كافة تذاكر الحفل، الذي ستحييه المطربة مي فاروق بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو تامر فايزي.

مهرجان الموسيقى العربية 2024

وانطلقت فعاليات الدورة الـ32 لـ مهرجان الموسيقى العربية، برئاسة الدكتور خالد داغر، خلال الفترة من 11 حتى 24 أكتوبر المقبل، وستشهد مجموعة كبيرة من الحفلات الغنائية والموسيقية، بمشاركة العديد من نجوم الغناء في الوطن العربي.

ومن أبرز المشاركين، هاني شاكر، وعلي الحجار، ومدحت صالح، وعاصي الحلاني، ووائل جسار، ومي فاروق، وعبير نعمة، ومروة ناجي، والموسيقار عمر خيرت.