نيقولا معوض يخدع ياسمين صبري في ضل حيطة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 09:41 صباحاً - تخوض الفنانة ياسمين صبري السباق الرمضاني القادم بمسلسل ضل حيطة، وتجسد خلال أحداث العمل شخصية فتاة تعمل في بيع الملابس بأحد المحلات، ولكنها تتعرض لمشاكل تقلب حياتها رأس علي عقب.

وتجسد ثراء جبيل شخصية الصديقة المقربة لياسمين صبري ضمن أحداث العمل، والتي تبدأ في التخطيط لتدمير حياتها.

تفاصيل مسلسل ضل حيطة

وتتعرض الفنانة ياسمين صبري للخيانة من زوجها الذي يلعب دوره الفنان نيقولا معوض، ويرتبط بصديقتها ثراء جبيل، ومع مرور الأحداث يقوم بخداعها هي الأخرى ليرتبط بسيدة أعمال.

وتحاول ياسمين صبري الانتقام من زوجها خلال أحداث العمل، بسبب خيانته لها مع أقرب صديقة لها، وتلعب الفنانة ياسمين صبري شخصية ربة منزل تدخل في خلافات مع زوجها، ولديها أطفال تسعى على تربيتهم وتتعرض للعديد من المشاكل.

وكان قد قرر القائمون على مسلسل الأميرة تغير اسمه ليصبح ظل حيطه، وكانت ياسمين صبري قد بدأت تصوير أولى مشاهده العمل منذ أيام.

وكانت المشاهد الأولى لها داخل منزلها ضمن أحداث العمل، ولم يظهر معها أحد من أبطال العمل.

مسلسل ضل حيطة، مكون من 30 حلقة، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطاله، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم

وتستعد ياسمين صبري لبدء تصوير أحدث أعمالها السينمائية "المشروع"ويجمعها الفيلم بالفنان كريم عبدالعزيز والمخرج بيتر ميمي؛ حيث ينطلق العمل منتصف سبتمبر الجاري.

شاركت ياسمين صبري في موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل “رحيل” تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج محمد عبدالسلام، وشارك فيه كل من أحمد بدير، أحمد صيام، أحمد صلاح حسني، حازم سمير، محمد كيلاني، هاجر الشرنوبي، سماء إبراهيم، عارفة عبد الرسول، مي القاضي، عزت زين، لبنى ونس، عاصم ترك وآخرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.