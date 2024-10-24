مشاهير العرب - بعد تصدر الحلقة الأخيرة.. إيمان العاصي توجه رسالة شكر لفريق عمل مسلسل «برغم القانون» |صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 09:33 صباحاً - حرصت الفنانة إيمان العاصي، على توجيه رسالة شكر لفريق عمل مسلسل «برغم القانون»، وذلك بعدما حققت آخر حلقاته نجاحا كبيرا، بعد عرضها عبر شاشة watch it.

وشاركت إيمان العاصي، صورا لها مع فريق العمل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وكتبت عليها: خلصت الرحلة الحلوة الحمد لله علي خير رحلة ابتديت فيها شهر يناير 2024 مع المنتج الفنان صاحب الرؤية الفنية الكبيرة والمهمة و الناجحة في عالم الدراما ريمون مقار، سعيدة جدا باختيارك ليا بعمل مسلسل متكامل زي برغم القانون، خطوة مهمه جدا في مشواري الفني بشكرك علي الثقة فيا جدا، أستاذة نجلاء الحديني مفيش كلام يوصف حبي واحترامي ليكي و لفنك و رؤيتك الموضوعية لكل الشخصيات وابعداها النفسية أنا محظوظة جدا بشغلي معاكي».

وتابعت: «أستاذ شادي عبد السلام، بفنك و موهبتك قدرت تعيشنا جوا الشخصيات و تفاصيلك الخاصة بكل شخصيه اللي خلقتها لينا بشكرك علي كل توجيه وتعبك ومجهودك عشان يطلع العمل بالشكل دا، أستاذ علي عادل، بحبك جدا وبحترمك و ومبسوطة انه كان ليا الحظ أني اشتغلت معاك في عمل هو خطوه مهمه جدآ في مشواري كنت حقيقي مش بس مدير التصوير المسلسل انت كنت مهتم بتفاصيل كل حاجه وكنت بتتعب أكتر مننا كلنا».

وأكملت: «وحقيقي أنا حظي حلو بيك و بـ ماركو ويوسف و عزمي و إيكا، أحمد جمال (چيمي) مهندس الصوت بحترمك وبحترم فيك حبك وإخلاصك الشديد لمهنتك اللي هي من أهم عناصر اي عمل فني بشكرك يا أستاذ، نوبي شكرا على مجهودك الكبير و خصوصا ديكور روف بيت عم صلاح اللي خلي كل، الناس تقلب بورسعيد عليه، الأستاذة مونيا فتح الباب مصممة الملابس بشكرك علي انك قدرتي توحدي الشخصيات بالشكل الخارجي ليهم بالشطارة دي اتشرفت جدا بالشغل معاكي».

وأضافت العاصي: «فريق الإنتاج بقياده أيمن عبد الحفيظ اللي اشتغل علي اكتر من 500 لوكيشن و دا من أصعب الحاجات اللي بيواجهها أي فريق عمل حقيقي تعبوا تعب رهيب مايكل و محمد عباس وچون بجد أنتم الأبطال، أستاذ إسلام عبد المعطي، الجندي المجهول اللي أتحمل أعباء رهيبة شكر خاص ليك من قلبي، أستاذ أحمد عزت مساعد الأول بشكرك شكر خاص لكل حاجه عملتها عشان المشروع يكمل بهدوء و محبه».

واختتمت حديثها: «كل الزملاء الفنانين اللي بجد أتشرفت بالعمل معاكم لأنكم أضافه لأي عمل بفنكم و خبرتكم ومحبتكم لمهنتكم والتفاني المطلق رغم أي حاجه صعبه عشناها سوا هتوحشوني قوي قوي والله، أنا اسفه لو كنت نسيت حد كلكم عندي مقامكم كبير قوي، وأخيرا الجمهور العظيم اللي اغمرتونا بمحبتكم و تقديركم الطيب لكل صناع العمل كلمة شكراً مش كفاية ليكم كنتم أصحاب الرحلة والمشوار كنا بنقرأ كل تعليقاتكم و شوفنا تفاعلكم معانا و اتبسطنا قوي انه تعبنا كانت نتيجته رضاكم ودا كان اللي بنسعي ليه، هتوحشوني قوووووي و اللي جاي أحلى».