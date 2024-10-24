تأجيل انتخابات مجلس إدارة الناشرين العرب لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 09:04 صباحاً - اعلن اتحاد الناشرين العرب برئاسة الدكتور محمد رشاد عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وانتخابات مجلس الإدارة لمدة ستة أشهر؛ نظرا للظروف التي تمر بها الأمة العربية من عدوان صهيوني غاشم.

وجاء بيان اتحاد الناشرين العرب كالآتي:

"نظرًا لقرب انتهاء الدورة العاشرة لاتحاد الناشرين العرب، المقرر لها نهاية عام 2024م، وطبقًا للإجراءات القانونية اللازمة لانعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات مجلس الإدارة للدورة الحادية عشرة، والتي تحدد موعدها في 25/1/2025م، الأمر الذي استلزم إرسال الدعوة لكافة أعضاء اتحاد الناشرين العرب، لحضور انعقاد الجمعية العمومية ومن ثَم الانتخاب والترشُح، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد.

وبالعرض على أعضاء مجلس الإدارة، الذين يبلغ عددهم اثنين وثلاثين عضوًا يحق لهم التصويت، فقد وافق واحد وثلاثون عضوًا على تأجيل عقد الجمعية العمومية والانتخابات، وامتنع عضو واحد عن التصويت.

وطبقًا للمادة العشرين من قانون الأساس لاتحاد الناشرين العرب، والتي تنص على أنه "في حال تعذُر انعقاد الجمعية العمومية لأسباب قاهرة، تُمدد ولاية المجلس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتُمدد لمدة أو مُدد مماثلة، إذا ظلت هذه الأسباب قائمة".

ونظرًا للأوضاع السياسية التي يمر بها العالم العربي من عدوان غاشم يشنه العدو الصهيوني على الأشقاء في دولتي فلسطين ولبنان، وتنفيذًا لقرار مجلس الإدارة، تؤجل الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات لمدة ستة أشهر، بعد أن ارتأى المجلس أن ظروف الأمة العربية غير مواتية في الوقت الحالي."

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