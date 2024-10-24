مشاهير العرب - ينطلق اليوم.. التفاصيل الكاملة لـ حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في نسخته السابعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 08:58 صباحاً - تبدأ اليوم الخميس فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في نسخته السابعة، والتي من المقرر أن تستمر حتي 1 من نوفمبر المقبل.

حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدورة السابعة

ومن المقرر أن حفل افتتاح الدورة السابعة تكريم عدد من الفنانين المصريين واللبنانيين، ومن بينهم الفنان محمود حميدة، تقديرًا لمسيرته الفنية الإبداعية، كما تقرر تكريم جوانا حاج توما وخليل جريج، وهما مخرجان لبنانيان، بدأت مسيرتهما في التسعينات، وشملت فنون الفيديو والتصوير الفوتوغرافي والأفلام السينمائية.

ويدير الفنان صدقي صخر، ماستر كلاس للمخرج تامر محسن، تحت عنوان« توجيه الممثل»، بينما يشارك الفنان يوسف الشريف، للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، ومن المقرر أن يشارك في ندوة بعنوان: الفن والدراما وعلاقتهما بمجتمعنا.. وهل الإنتاج كافٍ لهذه النوعية؟.

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.