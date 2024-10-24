محمد توفيق، كرمته ألمانيا عن شخصية "ابن صبيحة" ويوسف شاهين حرمه من دور "قناوي" بـ"باب الحديد" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 08:01 صباحاً - محمد توفيق ، شيخ الممثلين وأبو الفن، فنان عملاق، تتلمذ على يديه الكثير من الفنانين حتى أصبحوا نجومًا، شارك في تأسيس مسرح التليفزيون مع عبد القادر حاتم والسيد بدير، أدواره صعبة ومركبة، عمل مخرجًا بالإذاعة البريطانية، استمر مشواره الفني أكثر من 70 عامًا سينما ومسرح ودراما، رحل عام 2003.



ولد الفنان محمد توفيق في مثل هذا اليوم 24 أكتوبر 1908 في مدينة طنطا، عاش وتربى في منطقة حلوان بالقاهرة، التحق بمعهد التمثيل بعد تأسيسه في مطلع الثلاثينات، وتعلم التمثيل على يد الفنان أحمد علام، أستاذه بمدرسة الثانوية الملكية (الخديوية)، وبعدها بعدة سنوات سافر إلى المملكة المتحدة لدراسة التمثيل، وتتلمذ على يد النجم المسرحي الراحل لورانس أوليفييه، ونظرًا لقيام الحرب لم يستطع العودة فعمل مخرجًا في القسم العربي بالإذاعة البريطانية.

ضياع بطولة باب الحديد



عاد الفنان محمد توفيق إلى مصر في مطلع الأربعينات، وساهم في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية والتلفزيونية، التى بلغت 100 فيلمًا و45 مسلسلًا و20 مسرحية، احترف التمثيل فى البداية مع فرقة جورج أبيض وعزيز عيد وفرقة خليل مطران القومية، وفى عام 1940 اختاره الفنان استيفان روستي لدور قناوي في فيلم باب الحديد ورشحه للمنتج الذي تعاقد معه ودفع له عربون 100 جنيه، إلا أن المخرج يوسف شاهين أخذ الدور لنفسه، يعلق الفنان محمد توفيق على هذا الموقف ويقول: “لم أحزن لضياع دور قناوي مني لأنني عندما شاهدت الفيلم وجدت أن يوسف شاهين قد تفوق في لعب الشخصية”.

الفنان محمد توفيق



رشحه المخرج نيازي مصطفى بعد ذلك لبطولة فيلم "مصنع الزوجات " لتتوالى أفلام الفنان محمد توفيق والتي بلغ عددها مائة فيلم، منها: السوق السوداء، بابا أمين، شيء من الخوف، حسن ونعيمة، عيون الصقر، أرض الأحلام، وغيرها.



برع محمد توفيق فى الأدوار الصعبة، لكنها جميعها كانت أدوارًا ثانوية، فقدم دور الأهطل والمختل عقليًّا في السينما، وصُنِّف كواحد من أفضل النجوم الذين قدموا هذا الدور، وذلك في فيلم "حسن ونعيمة"، جسد فيه شخصية "ابن صبيحة"، وكان شخصًا طيبًا مشهورًا بأنه أطيب شخص في القرية، يصطحب كلبه معه دائمًا، ويقذفه الأطفال بالحجارة ويجري خلفهم، ويردد: “ابن صبيحة بيقول خللي بالك من الغول”. وقد نال محمد توفيق تكريمًا من ألمانيا عن هذا الدور.

ابن صبيحة محمد توفيق فى حسن ونعيمة



اتجه محمد توفيق الى الدراما منذ افتتاح التليفزيون فشارك في أكثر من 50 مسلسلًا من أشهرها: هند والدكتور نعمان، أبو العلا البشري، ما زال النيل يجرى، يوميات ونيس، وفي المسرح شارك في تأسيس المسرح الكوميدى وعين رئيسا له، شارك في تقديم العديد من المسرحيات أهمها مرتفعات وذرنج، فاوست، 6 شخصيات تبحث عن مؤلف، والمفتش العام، كما قام بإخراج النص العربي لمشروع الصوت والضوء في منطقة أبو الهول وأهرامات الجيزة عام 1964.

عانى من تجاهل المخرجون



وقد حصل الفنان محمد توفيق، على العديد من الجوائز والأوسمة وشهادات التقدير، تكريمًا لعطائه الفني فمنحه كل من الرئيس جمال عبد الناصر عام 1967 والرئيس أنور السادات في أكتوبر 1979 وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، رحل الفنان محمد توفيق فقيرًا بعد أن تجاهله المخرجون طوال العشرين عامًا الأخيرة من عمره بسبب شيخوخته باستثناء بعض الأدوار البسيطة في المسرح والتليفزيون، وبخاصة مع الفنان محمد صبحي حتى رحل تاركًا بصمات واضحة على تاريخ السينما المصرية.

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