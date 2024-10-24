بأصوات خشعت لها النفوس، خريطة التلاوات اليوم الخميس بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 06:08 صباحاً - تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الخميس عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

06:45)ص (تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة النمل 5 ق.



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورتي النور- قصار السور 30 ق.



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمود محمد سليمان وما تيسر من سورة المجادلة ( بمناسبة ذكراه) 30 ق.



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة هود 15 ق.



50: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ نصر السعيد محمد وما تيسر من سورة الشورى 15ق.



12:07 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمود محمد سليمان وما تيسر من سورة الأنبياء (بمناسبة ذكراه) 26ق.



12:44: (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ فرج الله الشاذلي وما تيسر من سورة سبأ 30ق.



13:50 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ محمود السيد الطوخي وماتيسر من سورتى البقرة/ آل عمران 30 ق.



30: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ محمد فريد السنديوني وما تيسر من سورة مريم 15ق.

أما الختمة المجودة تقدمة التلاوة د/عبد الوهاب حمودة 5ق الساعة 15:00، ومصحف مجود للشيخ كامل يوسف البهتيمى من سورة الأنبياء 29 ق.



18:20 (قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ محمد الليثى وما تيسر من سورة يوسف 30 ق.



18:54( قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ محمود محمد سليمان وما تيسر من سورة الشعراء 15ق.



19:38 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود محمد رمضان وما تيسر من سورة آل عمران 30ق.



20:13 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود محمد سليمان وما تيسر من سورتى سبأ/ فاطر 22 ق.



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمود خليل الحصري وما تيسر من سورة غافر 42 ق.



24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمود صديق المنشاوي وما تيسر من سورتي المطففين/ قصار السور 44 ق.



01:32 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد السميع عيسى وما تيسر من سورة الأنعام 15ق.



02:22 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبدالعزيز على فرج وماتيسرمن سورتى الحج/المؤمنون 15ق.



04:13 (بعد منتصف الليل) للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسرمن سورة الأنفال 42 ق.



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