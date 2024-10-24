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بأصوات خشعت لها النفوس، خريطة التلاوات اليوم الخميس بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

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بأصوات خشعت لها النفوس، خريطة التلاوات اليوم الخميس بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

بأصوات خشعت لها النفوس، خريطة التلاوات اليوم الخميس بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 06:08 صباحاً - تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الخميس عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

06:45)ص (تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد  وما تيسر من سورة النمل  5 ق.


00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورتي النور- قصار السور 30 ق.


00: 8 (ص) تلاوة للشيخ  محمود محمد سليمان  وما تيسر من سورة المجادلة ( بمناسبة ذكراه)  30 ق.


44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة هود 15 ق.


50: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  نصر السعيد محمد  وما تيسر من سورة  الشورى 15ق.


12:07 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  محمود محمد سليمان وما تيسر من سورة الأنبياء (بمناسبة ذكراه)  26ق.


12:44: (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ فرج الله الشاذلي وما تيسر من سورة سبأ  30ق.


13:50 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  محمود السيد الطوخي وماتيسر من سورتى البقرة/ آل عمران 30 ق.


30: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  محمد فريد السنديوني وما تيسر من  سورة مريم  15ق.

أما الختمة المجودة تقدمة التلاوة د/عبد الوهاب حمودة  5ق الساعة 15:00، ومصحف مجود للشيخ  كامل يوسف البهتيمى من سورة الأنبياء 29 ق.


18:20 (قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ محمد الليثى وما تيسر من سورة يوسف  30 ق.


18:54( قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ محمود محمد سليمان وما تيسر من سورة الشعراء  15ق.


19:38 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمود محمد رمضان  وما تيسر من سورة آل عمران  30ق.


20:13 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمود محمد سليمان وما تيسر من سورتى سبأ/ فاطر  22 ق.


15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمود خليل الحصري وما تيسر من سورة غافر  42 ق.


24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ  محمود صديق المنشاوي وما تيسر من سورتي المطففين/ قصار السور  44 ق.


01:32 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد السميع عيسى وما تيسر من سورة الأنعام   15ق.


02:22 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبدالعزيز على فرج وماتيسرمن سورتى الحج/المؤمنون 15ق.


04:13 (بعد منتصف الليل) للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسرمن سورة الأنفال 42 ق.
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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