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باسم يوسف يفحم بيرس مورجان بعد دفاعه عن إسرائيل ويوضح خطأها في قتل السنوار (فيديو) - أخبار كلمتك

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باسم يوسف يفحم بيرس مورجان بعد دفاعه عن إسرائيل ويوضح خطأها في قتل السنوار (فيديو) - أخبار كلمتك

باسم يوسف يفحم بيرس مورجان بعد دفاعه عن إسرائيل ويوضح خطأها في قتل السنوار (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 03:56 صباحاً - أكد الإعلامي باسم يوسف، في مناظرة ثالثة جمعته بالإعلامي البريطاني بيرس مورجان، أن "حماس ليست سبب اندلاع الصراع"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل أخطأت بنشر لقطات مقتل السنوار".


وحصدت حلقة باسم يوسف مع الصحفي بيرس مورجان مشاهدات كبيرة، وذلك خلال لقائهما الثالث في مواجهة قوية تتناول الحرب على غزة ولبنان والصراع في الشرق الأوسط.

ومع بداية الحوار حاول بيرس مورجان إثبات أن "حماس هي سبب الصراع والحرب الإسرائيلية على غزة".

وأكد باسم يوسف رفضه لتلك الاتهامات، مشيرًا إلى أنه "ليس من أنصار حركة المقاومة الفلسطينية، ولا يرى أنها سبب اندلاع حرب السابع من أكتوبر 2023".

وأضاف أن "إسرائيل تسيطر بشكل كامل على الأجهزة السياسية في أمريكا والمملكة المتحدة، وهذا سبب عدم قدرة الفصائل الفلسطينية على استعادة الأراضي المحتلة، لأن العدو أقوى"، في حين يرى مورجان أن "تل أبيب تدافع عن نفسها".

وأشار باسم يوسف إلى أن "إسرائيل ارتكبت خطأ فادحا بنشر لقطات استشهاد زعيم حماس يحيى السنوار".

وأوضح أن "زعيم حماس يحيى السنوار أصبح رمزا للفخر والتضحية في سبيل الوطن، وقضت بذلك على ما روجت له بوجوده داخل الأنفاق، وبالطبع هناك أنفاق لكن لا أعتقد أن هناك أكثر من 450 ميلًا".

وتشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حربًا على قطاع غزة راح ضحيتها 42.792 شهيدًا و100.412 إصابة، فيما توسعت دائرة الحرب في 23 سبتمبر لتشمل لبنان، عبر غارات جوية غير مسبوقة كثافة ودموية استهدفت حتى العاصمة بيروت، بالإضافة إلى توغل بري بدأته في الجنوب.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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