شاهد البرومو الدعائي لفيلم الحريفة 2 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 03:24 صباحاً - طرح المنتج طارق الجنايني، البرومو الدعائي الأول لفيلم، “الحريفة 2- الريمونتادا”، تمهيدًا لعرضه في السينمات خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من عملية المونتاج والميكساج.

تفاصيل فيلم الحريفة

ونشر طارق الجنايني، مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، وكتب قائلًا: توكلنا على الله، الإعلان الأول لفيلم الحريفة٢ الريمونتادا.. قريبًا في جميع دور العرض».



فيلم «الحريفة 2 من بطولة نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، حيث يتفقوا على استكمال الحلم معًا.

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