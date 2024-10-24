أول روبوت سعودية تثير الجدل بـ"Arabs Got Talent" وتعليق مثير من باسم يوسف (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 02:01 صباحاً - أثارت سارة أول روبوت سعودية، الجدل خلال برنامج Arabs Got Talent، كونها تعد بديلًا قادمًا بقوة ليحل محل الإنسان في العديد من الوظائف.

صوت نجوى كرم وتحفظها على الروبوت السعودية

وصوتت المطربة نجوى كرم لصالح الروبوت السعودية: "ألف مبروك لحبيبتنا السعودية بهذه الصناعة اللي بتقول لنا الآتي أعظم ورغم تحفظي على إدخال الروبوت في مهن مثل الطب بديلًا عن الإنسان، إلا أنني مع الإنسان المتطور وأقول نعم".

تحفظ باسم يوسف

من جانبه تحفظ الإعلامي باسم يوسف، على الروبوت السعودية، قائلًا: "علشان أنا خايف على وظيفتي إن بعد 5 سنين ممكن تقعدي مكاني فحفاظًا على لقمة عيشي هقول لأ".

دعم ناصر القصبي للسعودية

من جانبه صوت الفنان ناصر القصبي، لصالح سارة أول روبوت سعودية، قائلًا: "كخطوة للأمام وصناعة سعودية أقول نعم وبقوة".

برنامج Arabs Got Talent



برنامج Arabs Got Talent يتمتع بشهرة واسعة في الوطن العربي وهو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير britanis got talent، منذ انطلاق عرضه للمرة الأولى في عام 2011.



وهو برنامج ترفيهي يعتمد على اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، ويكون هناك منافسة بين المشاركين على الفوز بالجائزة الكبرى، وهي تختلف من موسم لآخر، وكانت جائزة الموسم الأول 500 ألف ريال سعودي وسيارة فارهة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.