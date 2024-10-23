هل تعد قبة مستولدة محمد على باشا أثرا تاريخيا؟، خبير يوضح (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 07:38 مساءً - مستولدة محمد على باشا، كشف الدكتور مختار الكسباني أستاذ الآثار الإسلامية، حقيقة هدم قبة مستولدة محمد علي باشا.

ما هو الأثر والفارق بينه وبين التراث

وقال "الكسباني" خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "صدى البل":"الأثر كل ما مضى عليه 100 سنة وله قيمة فنية وتاريخية، أما التراث يأخذ من القديم رونقه".

هل مستولدة محمد على باشا أثر؟

وأوضح: "مستولدة محمد علي باشا في مقابر الإمام الشافعي ليست أثرا، هو المكان اللي ولدت أحفاد محمد على باشا فيه، هذه مقبرتها والناس تؤلف أي مكان، ويتم معاملة هذه المستولدة معاملة المباني الحديثة أي أنها ليست أثرا بغض النظر عن شكلها الجمالي".

أول تعليق من الآثار على هدم قبة مستولدة محمد علي باشا تسجيل قبة جامعة القاهرة وبرج الساعة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية

وأكد:"مفيش أثر في مصر اتشال منه طوبة، وما يتم إزالته بناية بها واجهة مزخرفة، والقبة التي أزيلت لا تخص داية والدة محمد على باشا".

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