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هل تعد قبة مستولدة محمد على باشا أثرا تاريخيا؟، خبير يوضح (فيديو) - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 07:38 مساءً - مستولدة محمد على باشا، كشف الدكتور مختار الكسباني أستاذ الآثار الإسلامية، حقيقة هدم قبة مستولدة محمد علي باشا.

ما هو الأثر والفارق بينه وبين التراث 

وقال "الكسباني" خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "صدى البل":"الأثر كل ما مضى عليه 100 سنة وله قيمة فنية وتاريخية، أما التراث يأخذ من القديم رونقه".

هل مستولدة محمد على باشا أثر؟

وأوضح: "مستولدة محمد علي باشا في مقابر الإمام الشافعي ليست أثرا، هو المكان اللي ولدت أحفاد محمد على باشا فيه، هذه مقبرتها والناس تؤلف أي مكان، ويتم معاملة هذه المستولدة معاملة المباني الحديثة أي أنها ليست أثرا بغض النظر عن شكلها الجمالي".

 

أول تعليق من الآثار على هدم قبة مستولدة محمد علي باشا

تسجيل قبة جامعة القاهرة وبرج الساعة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية

وأكد:"مفيش أثر في مصر اتشال منه طوبة، وما يتم إزالته بناية بها واجهة مزخرفة، والقبة التي أزيلت لا تخص داية والدة محمد على باشا".
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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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