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مشاهير العرب - دراما رمضان 2025.. إيمي الجندي تكشف كواليس مشاركتها في مسلسل «حياة أو موت» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - دراما رمضان 2025.. إيمي الجندي تكشف كواليس مشاركتها في مسلسل «حياة أو موت» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - دراما رمضان 2025.. إيمي الجندي تكشف كواليس مشاركتها في مسلسل «حياة أو موت» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 07:31 مساءً - كشفت الفنانة إيمي الجندي، عن كواليس مشاركتها في مسلسل «حياة أو موت»، بطولة الفنانة حنان مطاوع، الذي انطلق تصويره خلال الفترة الماضية استعدادا لعرضه في شهر رمضان 2025.

وقالت إيمي الجندي، في تصريحات صحفية لها: إن المخرج هاني حمدي، هو من رشحها للمشاركة في المسلسل، موجهة له الشكر على اختياره لها في المسلسل.

إيمي الجندي

أما عن كواليس تعاونها مع الفنانة حنان مطاوع، في أول تعاون لها معها أكدت الفنانة إيمي الجندي، حُسن استقبال النجمة حنان مطاوع، لها موضحه أنها إنسانة من الدرجة الأولي وفنانة رائعة ونجمة حقيقية، متمنية أن تقدم معها عمل ينال إعجاب الجمهور.

مسلسل «حياة أو موت» من بطولة الفنانة حنان مطاوع، إلى جانب كوكبة من النجوم أبرزهم: أحمد الرافعى، ومحمد على رزق وسلوى عثمان وآخرين من نجوم الفن.

والمسلسل من تأليف تأليف احمد عبد الفتاح وإخراج هانى حمدي وإنتاج أحمد السبكي، ومن المقرر أن يتكون من 15 حلقة.

آخر أعمال حنان مطاوع

تستعد الفنانة حنان مطاوع، لبدء تصوير أحدث أعمالها وهو مسلسل «تقاطع طرق»، خلال الفترة المقبلة، وتواصل شركة الإنتاج أروما التحضير للمسلسل، تمهيدًا لعرضه في الأوف سيزون 2024.

واستقرت الشركة المنتجة للعمل بشكل مؤقت على اسم «تقاطع طرق»، وتعقد جلسات عمل مع حنان مطاع، والمؤلف والمخرج أحمد حسن، وباقى أسرة المسلسل للاستقرار على التفاصيل المبدئية، وترشيح أسماء الفنانين وموعد بدء تصوير العمل.

وعرض للفنانة حنان مطاوع مؤخرا مسلسل صوت وصورة، الذي حقق نجاحا كبير خلال فترة عرضه، ودارت أحداثه حول رضوى «حنان مطاوع»، المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، وتتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.

مسلسل صوت وصورة، من بطولة: حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، عماد صفوت، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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