إعلان القائمة القصيرة للمرشحين للفوز بجائزة عبد العزيز المنصور 2024 للناشر العربي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 07:22 مساءً - الأربعاء 23/أكتوبر/2024 - 07:21 م 10/23/2024 7:21:54 PM

أعلن اتحاد الناشرين العرب عن القائمة القصيرة للمرشحين للفوز بجائزة عبد العزيز المنصور للناشر العربي في دورتها السادسة لعام 2024 بعنوان “فلسطين حكايتنا”، وجاء ذلك بناءً على قرار لجنة التحكيم برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي.

وجاءت القائمة القصيرة للمرشحين للفوز بجائزة فلسطين حكايتنا كالآتي:

رواية "ممرات هشة" لعاطف أبو سيف من دولة الأردن

رواية “سماء القدس السابعة” لأسامة العيسة من دولة إيطاليا

رواية “نص أشكينازي” لعارف فاروق الحسيني من دولة الأردن

رواية “سيرة الأفعى” لعز الدين ميهوبي من دولة الجزائر

و سبق أن أعلن اتحاد النائرين العرب عن بدأ التقديم لجائزة الدكتور عبد العزيز المنصور للناشر العربي في دورتها السادسة لعام 2024 في مجالي الرواية والمجموعة القصصية تحت عنوان “فلسطين حكايتنا” في 26 مايو لعام 2024، وأتت شروط ومعايير الاشتراك في الجائزة:

مجالات الجائزة بالرواية والمجموعات القصصية، على أن يكون محور النص هو فلسطين.

المجموعات القصصية لا تقل عن 20 ألف كلمة.

أن يكون النص باللغة العربية في طبعته الأولى ومنشورًا ورقيًا وليس مترجمًا، ومن اصدارات 2023 - 2024.

ان يكون التأليف فرديًا والتقدم بكتاب واحد فقط في أحد المجالين، وذلك على أن تكون قيمة الجائزة 20 ألف دولار.

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