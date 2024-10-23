المقصود به هؤلاء، رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يحسم جدل وقف الهواتف المحمولة وارد الخارج - أخبار كلمتك

المقصود به هؤلاء، رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يحسم جدل وقف الهواتف المحمولة وارد الخارج - أخبار كلمتك

أول تعليق من السبكي على قرار المفوضين بمنع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

أول تعليق من السبكي على قرار المفوضين بمنع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

جدعون ساعر: مرشح ترامب لوزارة الخارجية صديق عظيم لإسرائيل - أخبار كلمتك

جدعون ساعر: مرشح ترامب لوزارة الخارجية صديق عظيم لإسرائيل - أخبار كلمتك

ادعو له، رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة اللاعب محمد شوقي - أخبار كلمتك

ادعو له، رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة اللاعب محمد شوقي - أخبار كلمتك

بالفيديو.. فضيحة مدوية تعصف بصنعاء عقب الكشف عن شبكة دعارة لقيادات الحوثيين - أخبار كلمتك

بالفيديو.. فضيحة مدوية تعصف بصنعاء عقب الكشف عن شبكة دعارة لقيادات الحوثيين - أخبار كلمتك

اليوم، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 - أخبار كلمتك

اليوم، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 - أخبار كلمتك

بدأت بصدفة، إمام عاشور يروي قصته مع كرة القدم حتى الوصول للقمة (فيديو) - أخبار كلمتك

بدأت بصدفة، إمام عاشور يروي قصته مع كرة القدم حتى الوصول للقمة (فيديو) - أخبار كلمتك

بالأحمر والأبيض، نجمات الفن يتألقن على ريد كاربت القاهرة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

بالأحمر والأبيض، نجمات الفن يتألقن على ريد كاربت القاهرة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

منعا لتكرار أحداث أمستردام، وزير داخلية فرنسا يتعهد بسلامة مشجعي إسرائيل قبل موقعة اليوم - أخبار كلمتك

منعا لتكرار أحداث أمستردام، وزير داخلية فرنسا يتعهد بسلامة مشجعي إسرائيل قبل موقعة اليوم - أخبار كلمتك

اثيوبي يقتل الصيعري واقربائه ينتقمون له ويقومون بقتله - أخبار كلمتك

اثيوبي يقتل الصيعري واقربائه ينتقمون له ويقومون بقتله - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

إعلان القائمة القصيرة للمرشحين للفوز بجائزة عبد العزيز المنصور 2024 للناشر العربي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إعلان القائمة القصيرة للمرشحين للفوز بجائزة عبد العزيز المنصور 2024 للناشر العربي - أخبار كلمتك

إعلان القائمة القصيرة للمرشحين للفوز بجائزة عبد العزيز المنصور 2024 للناشر العربي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 07:22 مساءً - الأربعاء 23/أكتوبر/2024 - 07:21 م 10/23/2024 7:21:54 PM

اتحاد الناشرين العرب،
اتحاد الناشرين العرب، كلمتك

أعلن اتحاد الناشرين العرب عن القائمة القصيرة للمرشحين للفوز بجائزة عبد العزيز المنصور للناشر العربي في دورتها السادسة لعام 2024 بعنوان “فلسطين حكايتنا”، وجاء ذلك بناءً على قرار لجنة التحكيم برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي.

وجاءت القائمة القصيرة للمرشحين للفوز بجائزة فلسطين حكايتنا كالآتي:

  • رواية "ممرات هشة" لعاطف أبو سيف من دولة الأردن
  • رواية “سماء القدس السابعة” لأسامة العيسة من دولة إيطاليا
  • رواية “نص أشكينازي” لعارف فاروق الحسيني من دولة الأردن
  • رواية “سيرة الأفعى” لعز الدين ميهوبي من دولة الجزائر
c73b801ca3.jpg

و سبق  أن أعلن اتحاد النائرين العرب عن بدأ التقديم لجائزة الدكتور عبد العزيز المنصور للناشر العربي في دورتها السادسة لعام 2024 في مجالي الرواية والمجموعة القصصية تحت عنوان “فلسطين حكايتنا” في 26 مايو لعام 2024،  وأتت شروط ومعايير الاشتراك في الجائزة:

  • مجالات الجائزة بالرواية والمجموعات القصصية، على أن يكون محور النص هو فلسطين.
  • المجموعات القصصية لا تقل عن 20 ألف كلمة.
  • أن يكون النص باللغة العربية في طبعته الأولى ومنشورًا ورقيًا وليس مترجمًا، ومن اصدارات 2023 - 2024.
  • ان يكون التأليف فرديًا والتقدم بكتاب واحد فقط في أحد المجالين، وذلك على أن تكون قيمة الجائزة 20 ألف دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

بالأحمر والأبيض، نجمات الفن يتألقن على ريد كاربت القاهرة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق