مشاهير العرب - «ولاء الشريف» من داخل الحرم المكي.. ماذا قالت؟ | صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 07:15 مساءً - شاركت الفنانة ولاء الشريف، المتابعين عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» أحدث ظهور من داخل الحرم المكي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أدائها لفريضة العمرة، معلقة: «الحمد لله الذي أنعم علينا بزيارة بيته الكريم».

آخر أعمال ولاء الشريف

وتعد آخر أعمال ولاء الشريف مشاركتها في مسلسل العودة الذي عرض مؤخرا.

ويدور مسلسل «العودة» في إطار رومانسي تشويقي، والجدلية الأعظم عن الحب، وأن الحب أو فقدانه لا يقتل بل يجعلك بين الحياة والموت، وهو حول آدم الذي يعود لبلده الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه، وخلال البحث تتجدد علاقة الحب القديمة بين آدم وكيان التي لم يستطع الزواج منها قبل سفره لعدم قبول أهلها لتجمعهم الأحداث مرة أخرى، فهل ستنجح علاقتهم هذه المرة؟ وما مصير يحيى بعد ظهور دلائل على قتله وأن سر اختفائه هو خريطة قديمة لمنجم ذهب.

«العودة» بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلي، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقي، محمد على رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخي، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

معلومات عن الفنانة ولاء الشريف

- ولاء الشريف، فنانة مصرية، بدأت عملها في المجال الفني من خلال المشاركة في الفرق المسرحية التابعة لوزارة الثقافة.

- انتقلت بعد ذلك لتدرس فنون المسرح في القاهرة وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2011.

- شاركت في عدة مسلسلات يذكر منها مسلسل (الزوجة الثانية) في دور (حنان) الفتاة الريفية البسيطة، ودور (نعمة) بنت البلد التي جاءت من حارة شعبية في (الداعية).