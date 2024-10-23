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مشاهير العرب - قبل آخر حلقة من مسلسل «برغم القانون».. إيهاب فهمي يشكر المتحدة ويوجه رسالة للجمهور - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - قبل آخر حلقة من مسلسل «برغم القانون».. إيهاب فهمي يشكر المتحدة ويوجه رسالة للجمهور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل آخر حلقة من مسلسل «برغم القانون».. إيهاب فهمي يشكر المتحدة ويوجه رسالة للجمهور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 07:15 مساءً - وجه الفنان إيهاب فهمي رسالة لصناع وأبطال وجمهور مسلسل برغم القانون، أعرب خلالها عن مدى سعادته بنجاح العمل، وذلك قبل عرض الحلقة الأخيرة التي يفصلنا عنها ساعات قليلة.

وكتب إيهاب فهمي: «ساعات تفصلنا عن عرض الحلقة الـ 30 بشكر ربنا على النجاح الكبير ألف حمد وشكر ليك يارب بشكر الجمهور العظيم اللي هو بعد ربنا سبب في النجاح بشكر كل من شارك في مسلسل برغم القانون خلف وأمام الكاميرا وبشكر الشركة المتحدة».

وأعرب إيهاب عن تعلقه بالشخصية التي قدمها خلال أحداث مسلسل برغم القانون قائلا: «شعبان الجربعة هتوحشنى، وبحبكم كلكم».

مسلسل برغم القانون من بطولة إيمان العاصي إلى جانب عدد من نجوم الفن أبرزهم: هاني عادل، محمد القس، حمزة العيلي، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، ياسر عزت، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

أحداث مسلسل برغم القانون

ودارت أحداث مسلسل برغم القانون في إطار درامي اجتماعي حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين «ليلى وهاشم»، ليختفي «أحمد» زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل «ليلى» إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.

موعد عرض مسلسل برغم القانون الحلقة الأخيرة

يعرض مسلسل برغم القانونالحلقة الأخيرة على شاشة قناة ON العامة في السابعة والنصف مساءً، ويعاد في الواحدة والربع صباحًا، ويعاد مرة أخرى في الحادية عشر والنصف من صباح اليوم التالي.

كما يعرض عبر شاشة قناة ON drama في العاشرة مساءً، ويعاد في الخامسة من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في الرابعة عصرًا.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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