مشاهير العرب - الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة في ضيافة كاستنج الحلقة المقبلة «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 07:15 مساءً - يحل عمرو الفقي، الرئيس التنفذي للشركة المتحدة، ضيفا على برنامج كاستنج الذي يقدمه المخرج عمرو سلامة من خلال شاشة DMC في الحلقة المقبلة، حيث يكشف خلالها عن الكثير من التفاصيل، بالإضافة لتعليقه على تجربة البرنامج.

وفي هذا السياق، أعلن عمرو سلامة، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن استضافة عمرو الفقي في كاستنج، قائلا: «انتظرونا الخميس مع ضيوفنا عمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية و المنتج محمد حفظى في #كاستنج تمام الساعة 11 مساءً على قناة DMC، كونوا على الموعد».

برنامج كاستينج

برنامج كاستنج، هو مشروع الشركة المتحدة، تحت إشراف المخرج عمرو سلامة، لاكتشاف المواهب المصرية وتطويرها وتدريبها واختيار أنسب المواهب لبطولة مسلسل يسرد قصصا حقيقية.

وبعد الإعلان عن البرنامج قدم الآلاف من المواهب تم التدقيق واختيارهم بعناية بأكثر الطرق نزاهة وعدالة وتكافؤ فرص لاختيار الأنسب لأدوار المسلسل

وفي وقت سابق، أعرب المخرج عمرو سلامة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن سعادته بالمواهب المشاركة في تجربة برنامج كاستنج، اليوم السبت، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الطاقات والمواهب.

وكتب عمرو سلامة عبر حسابه على «فيسبوك»: «طول عمري أنبهر بالطاقات الإبداعية والكنوز الفنية في المسرح المصري، والمسرح هو مكان بلجأ له على طول كمخرج كمصدر للإلهام وعلشان ألاقي مواهب لأعمالي، وفي ممثلين كثير اشتغلت معاهم وكانت أول أعمالهم السينمائية، وكنت عرفتهم عن طريق المسرح».