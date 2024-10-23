المقصود به هؤلاء، رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يحسم جدل وقف الهواتف المحمولة وارد الخارج - أخبار كلمتك

المقصود به هؤلاء، رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يحسم جدل وقف الهواتف المحمولة وارد الخارج - أخبار كلمتك

أول تعليق من السبكي على قرار المفوضين بمنع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

أول تعليق من السبكي على قرار المفوضين بمنع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

جدعون ساعر: مرشح ترامب لوزارة الخارجية صديق عظيم لإسرائيل - أخبار كلمتك

جدعون ساعر: مرشح ترامب لوزارة الخارجية صديق عظيم لإسرائيل - أخبار كلمتك

ادعو له، رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة اللاعب محمد شوقي - أخبار كلمتك

ادعو له، رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة اللاعب محمد شوقي - أخبار كلمتك

بالفيديو.. فضيحة مدوية تعصف بصنعاء عقب الكشف عن شبكة دعارة لقيادات الحوثيين - أخبار كلمتك

بالفيديو.. فضيحة مدوية تعصف بصنعاء عقب الكشف عن شبكة دعارة لقيادات الحوثيين - أخبار كلمتك

اليوم، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 - أخبار كلمتك

اليوم، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 - أخبار كلمتك

بدأت بصدفة، إمام عاشور يروي قصته مع كرة القدم حتى الوصول للقمة (فيديو) - أخبار كلمتك

بدأت بصدفة، إمام عاشور يروي قصته مع كرة القدم حتى الوصول للقمة (فيديو) - أخبار كلمتك

بالأحمر والأبيض، نجمات الفن يتألقن على ريد كاربت القاهرة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

بالأحمر والأبيض، نجمات الفن يتألقن على ريد كاربت القاهرة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

منعا لتكرار أحداث أمستردام، وزير داخلية فرنسا يتعهد بسلامة مشجعي إسرائيل قبل موقعة اليوم - أخبار كلمتك

منعا لتكرار أحداث أمستردام، وزير داخلية فرنسا يتعهد بسلامة مشجعي إسرائيل قبل موقعة اليوم - أخبار كلمتك

اثيوبي يقتل الصيعري واقربائه ينتقمون له ويقومون بقتله - أخبار كلمتك

اثيوبي يقتل الصيعري واقربائه ينتقمون له ويقومون بقتله - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - نادين الراسي تتصدر التريند بسبب لبنان.. ماذا قالت؟ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - نادين الراسي تتصدر التريند بسبب لبنان.. ماذا قالت؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نادين الراسي تتصدر التريند بسبب لبنان.. ماذا قالت؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 07:15 مساءً - نادين الراسي.. تصدرت الفنانة اللبنانية نادين الراسي عناوين الأخبار ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد نشرها فيديو عبر حسابها الرسمي والذي ظهرت في الفيديو بملابس النوم.

نادين الراسي

وكشفت نادين الراسي، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن استغاثتها وهي تهرب من قصف الاحتلال الإسرائيلي بالبيجامة: «في لبنان بنهرب بالبيجاما، والليلة اضطريت أني اطلع من البيت لأن فيه رائحة كريهة مزعجة جدًا شبيهة برائحة البارود ناجمة عن العدو الإسرائيلي تنتشر في محيط المنزل بشدة».

وتابعت نادين الراسي: «أنا حضرت حروب ولم أشم هذه الرائحة وهذه الليلة تحديدا في كل مكان غبار في السماء، ماذا يستخدموا لن نستطيع أن نسأل، نتركها بيد الله».

نادين الراسي

ذكرى رحيل جورج الراسي شقيق نادين الراسي

وتتزامن هذه الأحداث مع الذكرى السنوية الثانية لوفاة شقيقها الفنان جورج الراسي، الذي رحل عن عالمنا بعد حادث سير مروع على الطريق الحدودي بين لبنان وسوريا في أغسطس 2022.

نادين الراسي

آخر أعمال نادين الراسي

وتعد أن أخر أعمال نادين الراسي كان مسلسل «عرابة بيروت»، من بطولة نور الغندور، وجيسي عبدو، وكارول عبود، ورندا كعدي ويتولى الكاتبان مازن طه ونور شيشكلي كتابة وتأليف النص لمسلسل عرابة بيروت، ومن إخراج فيليب الأسمر، ويشارك في البطولة عدد من الفنانين منهم: الفنان السوري مهيار خضور، والفنانة اللبنانية جوليا قصار، والفنانة نادين الراسي التي انضمت مؤخرًا للعمل.

نادين الراسي

وتدور أحداث مسلسل عرابة بيروت، عن عدد من القضايا التي هزت العاصمة اللبنانية بيروت فى حقبة الخمسينيات والتي شغلت الرأي العام وقتها، بما فيها حكايات عن رجال المال والسياسية وسيطرة النفوذ.

اقرأ أيضاً
تفاصيل هروب نادين الراسي بالبيجامة من منزلها بـ لبنان «صورة»

بعد إرضاع نادين الراسي لشقيقها.. سعاد صالح توضح حكم الشرع

أول تعليق من نادين الراسي بعد واقعة ضربها: راضية بحكمك يا الله

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

أخبار ذات صلة

0 تعليق