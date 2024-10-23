مشاهير العرب - نادين الراسي تتصدر التريند بسبب لبنان.. ماذا قالت؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 07:15 مساءً - نادين الراسي.. تصدرت الفنانة اللبنانية نادين الراسي عناوين الأخبار ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد نشرها فيديو عبر حسابها الرسمي والذي ظهرت في الفيديو بملابس النوم.

نادين الراسي

وكشفت نادين الراسي، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن استغاثتها وهي تهرب من قصف الاحتلال الإسرائيلي بالبيجامة: «في لبنان بنهرب بالبيجاما، والليلة اضطريت أني اطلع من البيت لأن فيه رائحة كريهة مزعجة جدًا شبيهة برائحة البارود ناجمة عن العدو الإسرائيلي تنتشر في محيط المنزل بشدة».

وتابعت نادين الراسي: «أنا حضرت حروب ولم أشم هذه الرائحة وهذه الليلة تحديدا في كل مكان غبار في السماء، ماذا يستخدموا لن نستطيع أن نسأل، نتركها بيد الله».

ذكرى رحيل جورج الراسي شقيق نادين الراسي

وتتزامن هذه الأحداث مع الذكرى السنوية الثانية لوفاة شقيقها الفنان جورج الراسي، الذي رحل عن عالمنا بعد حادث سير مروع على الطريق الحدودي بين لبنان وسوريا في أغسطس 2022.

آخر أعمال نادين الراسي

وتعد أن أخر أعمال نادين الراسي كان مسلسل «عرابة بيروت»، من بطولة نور الغندور، وجيسي عبدو، وكارول عبود، ورندا كعدي ويتولى الكاتبان مازن طه ونور شيشكلي كتابة وتأليف النص لمسلسل عرابة بيروت، ومن إخراج فيليب الأسمر، ويشارك في البطولة عدد من الفنانين منهم: الفنان السوري مهيار خضور، والفنانة اللبنانية جوليا قصار، والفنانة نادين الراسي التي انضمت مؤخرًا للعمل.

وتدور أحداث مسلسل عرابة بيروت، عن عدد من القضايا التي هزت العاصمة اللبنانية بيروت فى حقبة الخمسينيات والتي شغلت الرأي العام وقتها، بما فيها حكايات عن رجال المال والسياسية وسيطرة النفوذ.