وصول نجوم الفن إلى الجونة لحضور فعاليات الدورة السابعة للمهرجان (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 07:10 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي عبر موقع الصور “انستجرام” لقطات من وصول نجوم ونجمات الفن من مصر والعالم، لحضور فعاليات الدورة السابعة من المهرجان، والتي تنطلق مساء غدا الخميس الموافق 24 أكتوبر الجاري.

النجوم في الجونة

وأظهرت الصور وصول كل من رجل الأعمال الفلسطيني الأصل الأمريكي الجنسية محمد حديد، والد النجمتان بيلا وجيجي حديد، والنجمات يسرا ولبلبة، وأسماء جلال، ويسرا اللوزي والمخرج يسري نصر الله، والفنان الشاب نور النبوي.

مهرجان الجونة السينمائي

وتنطلق فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي مساء غد الخميس، بحضور كوكبة من نجوم الفن من مصر والعالم، تحت شعار “خدمة من أجل الإنسانية”.

و يعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي.

كما يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.