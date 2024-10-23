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مشاهير العرب - ملخص أحداث الحلقة الأولى من مسلسل 6 شهور» بطولة نور خالد النبوي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - ملخص أحداث الحلقة الأولى من مسلسل 6 شهور» بطولة نور خالد النبوي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ملخص أحداث الحلقة الأولى من مسلسل 6 شهور» بطولة نور خالد النبوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 06:58 مساءً - مسلسل 6 شهور.. حالة من الترقب الشديد لدى قطاع كبير من الجمهور لعرض مسلسل 6 شهور للنجم نور النبوي الذي يعد البطولة الأولى، لديه بالتعاون مع منصة WATCH IT الرقمية، والذي من المقرر انطلاقته اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024.

موعد عرض مسلسل 6 شهور لـ نور النبوي

ومن المفترض، أن يعرض مسلسل 6 شهور لـ نور النبوي للمرة الأولى، اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، عبر منصة watch it الرقمية، ولهذا ترصد لكم كلمتك في التقرير التالي ملخص أحداث الحلقة الأولى من مسلسل 6 شهور.

مسلسل 6 شهور

ملخص الحلقة الأولى لمسلسل 6 شهور

وتشهد الحلقة الأولى من مسلسل 6 شهور، الكثير من الأحداث المشوقة، حيث يبدأ مراد الذي يلعب دوره الفنان نور النبوي في البحث عن وظيفة بديله لمندوب المبيعيات في شركة الغسالات، ليجري العديد من مقابلات العمل، حتى يصل إلى شركة عقارات يديرها مراد مكرم.

مسلسل 6 شهور نور النبوي

أبطال مسلسل 6 شهور

ومسلسل 6 شهور، هو أول بطولة مطلقة للفنان الشاب نور النبوي، ويشاركه العديد من النجوم ومنها: الفنانة الشابة نور إيهاب، مراد مكرم، سلوى محمد على، ميشيل ميلاد، بسمة نبيل، باهر النويهي، مروان فارس، أحمد فاضل، نورا عبد الرحمن، أمجد الحجار، وباقة من الفنانين،

ضيوف الشرف في مسلسل 6 شهور

ويشارك عدد من النجوم وضيوف الشرف في مسلسل 6 شهور، أبرزهم: محمد عبد العظيم، محمود حافظ، عمرو وهبة، علاء مرسي، من المتوقع أن يكون لكل حلقة ضيف شرف تدور الحلقة حوله.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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