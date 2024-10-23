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توم هولاند ينضم لفريق فيلم المخرج كريستوفر نولان الجديد - أخبار كلمتك

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توم هولاند ينضم لفريق فيلم المخرج كريستوفر نولان الجديد - أخبار كلمتك

توم هولاند ينضم لفريق فيلم المخرج كريستوفر نولان الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 06:33 مساءً - كريستوفر نولان، انضم رسميا، الممثل توم هولاند، لـ طاقم عمل فيلم The Prisoner للمخرج كريستوفر نولان الجديد، والمقرر أن يخرج للنور  17 يوليو 2026.

وكشفت تقارير صحفية، أن ثلاث شركات كبرى، يتنافسون للحصول على حقوق إنتاج فيلم المخرج الشهير، كريستوفر نولان.

وذكرت التقارير، أن كلًا من شركات يونيفرسال، ووارنر براذرز، وباراماونت، قدموا عروض للمخرج كريستوفر نولان، لتولي مهمة إخراج فيلمه القادم، الذي يعمل علي تحضيره في الوقت الحالي.

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تفاصيل فيلم المخرج كريستوفر نولان القادم

فيما أعلن كريستوفر نولان، بعد ساعات من فوزه بجائزة الأوسكار، كأفضل مخرج في عام ٢٠٢٣، عن بدء المخرج الشهير في التحضير لـ فيلمه القادم.

وذكر المخرج الشهير، في تصريحات صحفية، أن الفيلم الجديد، سيكون مقتبسًا من مسلسل تلفزيوني بريطاني عنوانه، The Prisoner، وأُنتج في الستينيات.

وأوضح نولان، أنه يعمل بالفعل على السيناريو منذ عدة سنوات، ويتتبع الفيلم قصة عميل يستقيل من وظيفته، ولكن يتم اختطافه إلى قرية ساحلية غامضة، مليئة بالأسرى في مراقبة مستمرة.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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