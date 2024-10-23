توم هولاند ينضم لفريق فيلم المخرج كريستوفر نولان الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 06:33 مساءً - كريستوفر نولان، انضم رسميا، الممثل توم هولاند، لـ طاقم عمل فيلم The Prisoner للمخرج كريستوفر نولان الجديد، والمقرر أن يخرج للنور 17 يوليو 2026.

وكشفت تقارير صحفية، أن ثلاث شركات كبرى، يتنافسون للحصول على حقوق إنتاج فيلم المخرج الشهير، كريستوفر نولان.

وذكرت التقارير، أن كلًا من شركات يونيفرسال، ووارنر براذرز، وباراماونت، قدموا عروض للمخرج كريستوفر نولان، لتولي مهمة إخراج فيلمه القادم، الذي يعمل علي تحضيره في الوقت الحالي.

تفاصيل فيلم المخرج كريستوفر نولان القادم

فيما أعلن كريستوفر نولان، بعد ساعات من فوزه بجائزة الأوسكار، كأفضل مخرج في عام ٢٠٢٣، عن بدء المخرج الشهير في التحضير لـ فيلمه القادم.

وذكر المخرج الشهير، في تصريحات صحفية، أن الفيلم الجديد، سيكون مقتبسًا من مسلسل تلفزيوني بريطاني عنوانه، The Prisoner، وأُنتج في الستينيات.

وأوضح نولان، أنه يعمل بالفعل على السيناريو منذ عدة سنوات، ويتتبع الفيلم قصة عميل يستقيل من وظيفته، ولكن يتم اختطافه إلى قرية ساحلية غامضة، مليئة بالأسرى في مراقبة مستمرة.

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