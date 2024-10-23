مشاهير العرب - يوسف الشريف يستعد للمشاركة في ندوة نقاشية بمهرجان الجونة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 05:57 مساءً - وصل الفنان يوسف الشريف اليوم إلى منتجع الجونة، استعدادا للمشاركة في ندوة «الفن والدراما وعلاقتها بمجتمعنا وهل الإنتاج كاف في هذه النوعية؟.

وتأتي الندوة على هامش فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، المقرر انطلاق فعالياته يوم 24 أكتوبر الجاري، ويشارك «الشريف» خلال الندوة كل من نيللي كريم والمخرج كريم الشناوي.

الزي الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي

وفي وقت سابق كشفت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الـ 7 عن تفاصيل الزي الرسمي -دريس كود-لضيوف حفل افتتاح المهرجان المقرر انطلاق فعالياته يوم 24 أكتوبر الجاري.

ولفتت إدارة مهرجان الجونة إلى أن الزي الرسمي لحضور الرجل حفلي الافتتاح والختام للدورة السابعة عبارة عن بدلة سوداء رسمية أو سهرة مع قميص أبيض وربطة عنق سوداء أو بابيون أسود وأحذية جلدية سوداء.

بينما جاء الزي الرسمي للسيدات خلال حفلي الافتتاح والختام للمهرجان متمثلا في ارتدائهن فستانًا داكن اللون أو بدلة التفكير مع الكعب العالي الأنيق.

وشددت إدارة مهرجان الجونة السينمائي على ضرورة التزام الحضور من السيدات و الرجال بالزي الرسمي مشيرة إلى عدم السماح لأي ضيف بارتداء أحذية رياضية.

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي يهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.