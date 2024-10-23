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مشاهير العرب - قبل ساعات من الحلقة الأخيرة.. إيهاب فهمي يوجه رسالة لأبطال مسلسل «برغم القانون» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - قبل ساعات من الحلقة الأخيرة.. إيهاب فهمي يوجه رسالة لأبطال مسلسل «برغم القانون» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل ساعات من الحلقة الأخيرة.. إيهاب فهمي يوجه رسالة لأبطال مسلسل «برغم القانون» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 05:57 مساءً - حرص الفنان إيهاب فهمي، على توجيه رسالة لأبطال مسلسل «برغم القانون»، وذلك قبل ساعات من عرض الحلقة الأخيرة.

وكتب إيهاب فهمي، منشورا، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: «ساعات تفصلنا عن عرض الحلقة الـ 30 بشكر ربنا على النجاح الكبير ألف حمد وشكر ليك يا رب بشكر الجمهور العظيم اللى هو بعد ربنا سبب في النجاح بشكر كل من شارك في مسلسل برغم القانون خلف وأمام الكاميرا وبشكر الشركة المتحدة».

إيهاب فهمي

وتابع فهمي: «بشكر إخواتى وصحابى محمد محمود عبد العزيز وشادي مقار، وريمون مقار صاحب وقائد النجاح، المؤلفة، والمخرج، ومدير التصوير، واستيلست مونيا فتح الباب، وكل الممثلين إللى وقفوا امام الكاميرا كبار واطفال وشباب احسنتم جميعا وابدعتم».

وأضاف: «عايدة رياض ونبيل على ماهر وصبرى عبد المنعم، فرح يوسف، جورى بكر، لبنى ونس، بتول حداد، أحمد الشحرى، أحمد شعراوي، طارق والى، المخرج محمد الدسوقى، محمود فارس، عادل شعبان، احمد يونس، عبد المنعم المرصفى، عمر فريد جيسيكا، حسام الدين مازن علوان، يما مصطفى، سليم يوسف، بشكر الماكيير احمد زكريا والكوافير محمد سعد إللى ساعدونى أقدم شعبان الجربعة بهذا القبح».

مسلسل برغم القانون

واختتم حديثه: «شعبان الجربعة هتوحشنى، وبحبكم كلكم».

مسلسل برغم القانون

أحداث مسلسل برغم القانون، تدور في إطار درامي اجتماعي حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين «ليلى وهاشم»، ليختفي «أحمد» زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل «ليلى» إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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