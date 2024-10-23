الأعلى للثقافة يعلن القائمة الطويلة للمرشحين للفوز بمسابقة فتحي غانم للقصة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 05:56 مساءً - الأربعاء 23/أكتوبر/2024 - 05:48 م 10/23/2024 5:48:29 PM

أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أسامة طلعت؛ ومنير عتيبة مقرر لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس؛ عن الأعمال التي وصلت إلى القائمة الطويلة في مسابقة لجنة السرد القصصي والروائي في المجموعات القصصية لعام 2024 دورة الأديب الكبير فتحي غانم.

وتكون أسماء المرشحين للفوز بمسابقة فتحي غانم للقصة القصيرة طبقًا للترتيب الألفابائي، كالآتي:

أسامة حامد محمد يوسف الفرماوي (وقائع يوم مشهود)

أنهار عطية احمد محمد علي (ماما)

سوسن حمدي محمد محفوظ (ست البنات)

طارق إبراهيم الدسوقي محمد (الكلاب تحكم المدينة وقصص أخرى)

عبد العزيز عبد المعز السيد محمد حسن دياب (حكايات من بتهوفن)

کرم محمد متولي الصباغ (جمر (الولي)

محمد محمد أحمد مستجاب (قمر زینب)

محمود محمد محمود القليني (العجوز والأرض)

نهال جمال عبد الناصر عبد السلام سليمان (لا الناهية للأنثى)

=هناء مصطفى احمد سليمان (صاحبة عتب)

جوائز مسابقة لجنة السرد القصصي والروائي

يمنح الفائز الأول 15 ألف جنيه وشهادة تقدير، هذا بجانب طباعة عمله الفائز ضمن سلسلة الكتاب الأول بالمجلس طبقًا لشروط النشر بالسلسلة.

وكما يحصل الفائز الثاني 10 آلاف جنيه وشهادة تقدير، بينما يحصد الفائز الثالث 5 آلاف جنيه وشهادة تقدير، والفائزون من الرابع إلى العاشر شهادات مشاركة، ومن المقرر إعلان القائمة القصيرة للمرشحين بالفوز يوم 30 أكتوبر 2024.

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