مشاهير العرب - «اغفر ذنوبنا».. دعاء الفنانة ولاء الشريف داخل الحرم المكي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 05:40 مساءً - ولاء الشريف.. تصدر اسم الفنانة ولاء الشريف تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية، وذلك بعد مشاركتها جمهورها بعض الصور من داخل الحرم المكي.

الفنانة ولاء الشريف داخل الحرم المكي

نشرتالفنانة ولاء الشريف عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورا لها من أمام الكعبة المشرفة وعلقت عليها قائلة: «الحمد لله الذي أنعم علينا بزيارة بيته الكريم، فـيارب كما وفقتنا لهذه الزيارة ورزقتنا إياها تقبل منا عمرتنا، واغفر بها ذنوبنا، وأجب دعائنا، وتجاوز عن زلاتنا، وأدخلنا الجنة، وأجرنا من النار، اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا بزيارة بيتك الكريم، يارب أعدنا إليه مرات عديدة وأعوامًا مديدة، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك».

أبرز المعلومات عن ولاء الشريف

- اسمها ولاء الشريف هي ممثلة مصرية ولدت في يوم 3 فبراير عام 1988 في مدينة القاهرة.

-بدأت مسيرتها التمثيلية في الإسكندرية من خلال فرقة مسرحية تابعة لقصر الثقافة في صغرها

- انتقلت بعد ذلك إلى القاهرة لدراسة فنون المسرح، وتخرجت من الأكاديمية المتقدمة للفنون المسرحية سنة 2011.

- كان أول عمل لـ ولاء الشريف فيلم «مذاكرات مراهقة» بالتعاون مع إيناس الدغيدي سنة 2001

- وكان السبب في شهرة الفنانة ولاء الشريف مسلسل أبو العروسة عام 2017

-من أشهر أعمال الفنانة ولاء الشريف، سجن النسا، الزوجة الثانية، بعد البداية، ابن القنصل، كليفتي.

-شاركت الفنانة ولاء الشريف في الماراثون الرمضاني بمسلسل فكرة بمليون جنيه مع الفنان على ربيع.

أعمال الفنانة ولاء الشريف

شاركت ولاء الشريف خلال الفترة الماضية في العديد من الأعمال التلفزيونية وكان من أبرزها مشاركتها في الجزء الثالث من مسلسل «أبو العروسة» عام 2022، مسلسل «صوت وصورة» عام 2023، مسلسل «العودة»، ومسلسل «الأصلي» وتم عرضهما عام 2023، وشاركت أيضاً ضمن الماراثون الرمضاني بمسلسل نعمة الأفوكاتو بطولة مي عمر 2024

آخر أعمال الفنانة ولاء الشريف

والجدير بالذكر، أن مسلسل «صدفة»آخر أعمال ولاء الشريف بطولة ريهام حجاج، والذي عرض ضمن سباق رمضان الماضي 2024، وشارك في البطولة كلا من شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلي، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقي، محمد على رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخي، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

قصة مسلسل صدفة

تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجرى حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.