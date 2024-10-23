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مشاهير العرب - «اغفر ذنوبنا».. دعاء الفنانة ولاء الشريف داخل الحرم المكي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «اغفر ذنوبنا».. دعاء الفنانة ولاء الشريف داخل الحرم المكي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «اغفر ذنوبنا».. دعاء الفنانة ولاء الشريف داخل الحرم المكي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 05:40 مساءً - ولاء الشريف.. تصدر اسم الفنانة ولاء الشريف تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية، وذلك بعد مشاركتها جمهورها بعض الصور من داخل الحرم المكي.

الفنانة ولاء الشريف داخل الحرم المكي

نشرتالفنانة ولاء الشريف عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورا لها من أمام الكعبة المشرفة وعلقت عليها قائلة: «الحمد لله الذي أنعم علينا بزيارة بيته الكريم، فـيارب كما وفقتنا لهذه الزيارة ورزقتنا إياها تقبل منا عمرتنا، واغفر بها ذنوبنا، وأجب دعائنا، وتجاوز عن زلاتنا، وأدخلنا الجنة، وأجرنا من النار، اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا بزيارة بيتك الكريم، يارب أعدنا إليه مرات عديدة وأعوامًا مديدة، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك».

أبرز المعلومات عن ولاء الشريف

- اسمها ولاء الشريف هي ممثلة مصرية ولدت في يوم 3 فبراير عام 1988 في مدينة القاهرة.

-بدأت مسيرتها التمثيلية في الإسكندرية من خلال فرقة مسرحية تابعة لقصر الثقافة في صغرها

- انتقلت بعد ذلك إلى القاهرة لدراسة فنون المسرح، وتخرجت من الأكاديمية المتقدمة للفنون المسرحية سنة 2011.

- كان أول عمل لـ ولاء الشريف فيلم «مذاكرات مراهقة» بالتعاون مع إيناس الدغيدي سنة 2001

- وكان السبب في شهرة الفنانة ولاء الشريف مسلسل أبو العروسة عام 2017

-من أشهر أعمال الفنانة ولاء الشريف، سجن النسا، الزوجة الثانية، بعد البداية، ابن القنصل، كليفتي.

-شاركت الفنانة ولاء الشريف في الماراثون الرمضاني بمسلسل فكرة بمليون جنيه مع الفنان على ربيع.

ولاء الشريف

أعمال الفنانة ولاء الشريف

شاركت ولاء الشريف خلال الفترة الماضية في العديد من الأعمال التلفزيونية وكان من أبرزها مشاركتها في الجزء الثالث من مسلسل «أبو العروسة» عام 2022، مسلسل «صوت وصورة» عام 2023، مسلسل «العودة»، ومسلسل «الأصلي» وتم عرضهما عام 2023، وشاركت أيضاً ضمن الماراثون الرمضاني بمسلسل نعمة الأفوكاتو بطولة مي عمر 2024

محمود حجازي و ولاء الشريف

آخر أعمال الفنانة ولاء الشريف

والجدير بالذكر، أن مسلسل «صدفة»آخر أعمال ولاء الشريف بطولة ريهام حجاج، والذي عرض ضمن سباق رمضان الماضي 2024، وشارك في البطولة كلا من شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلي، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقي، محمد على رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخي، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

ولاء الشريف

قصة مسلسل صدفة

تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجرى حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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